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副外長樂玉成：中美應你追我趕非你死我活 需撥亂反正

國情動向 15:20 2021/04/18

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中國外交部副部長樂玉成接受美聯社專訪，樂玉成表示，中美是對世界負有特殊責任的兩個大國，應是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭；中美要全力避免對抗，尤其是人為製造對抗，還應盡可能擴大合作。樂玉成又直言，美國國內有一種不良風氣，就是比賽誰對華更強硬，而且把它作為「政治正確」，這很危險，中美關係要撥亂反正。

樂玉成談到了3月中美阿拉斯加高層戰略對話，形容開場白有點出乎大家意料，但總體是建設性的、有益的。雙方工作層正就落實對話共識和成果積極開展工作。這說明中美對話總比對抗好，對話可以增進相互了解和信任，為合作創造條件。如果不對話，一切無從談起。

樂玉成稱，美方將中國視為「最嚴峻的競爭者」，並以競爭、合作、對抗來定義中美關係，中方對此並不贊同。他指，美方過於突出兩國關係中的競爭和對抗因素，對合作則輕描淡寫，這種做法未免太消極，缺乏進取精神。

「中美兩個大國之間競爭難以避免，但我們主張競爭應該是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。作為對世界負有特殊責任的兩個大國，中美要全力避免對抗，尤其要避免人為製造對抗。我們還應該盡可能擴大合作，因為雙方都能從合作中受益。」

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樂玉成指出，合作應該是平等的、互惠的，而不是單方面提要求、拉單子。英文中「CO」這個前綴是共同的意思，不是單方面想合作就合作，於我有利的就干，於我不利的就不干。

美聯社記者問是否有話直接對拜登政府講、如何評價拜登政府對華政策時，樂玉成回應提到，今年是基辛格博士秘密訪華50周年，中美關係50年來成就超過任何預言家想像，給兩國人民帶來巨大福祉。中美交往歷史給我們的重要啟示，就是中美雖然社會制度不同，但完全可以和平共處、互利合作、共同進步。

「遺憾的是，現在美國國內有一種不良風氣，就是比賽誰對華更強硬，而且把它作為『政治正確』。有些美國人不承認14億中國人民有追求美好生活的權利，不接受中國走自己的中國特色社會主義道路。這很危險，會把中美關係帶入歧途，把世界引向災難，此風不可長！」

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樂玉成呼籲，我們不能太短視，而要放眼長遠，審時度勢，牢牢把握和平、合作的大方向。他提到中美在一些具體問題上正進行合作，例如為對方常駐本國的外交人員接種新冠肺炎疫苗作出互惠安排；這兩天美國總統氣候問題特使克里正在中國訪問，商談合作應對氣候變化問題，這些都是積極的、應予鼓勵的合作。

樂玉成稱，中美關係要撥亂反正。拜登政府正面臨一系列國內問題，特別是抗擊新冠疫情和促進經濟復甦。要解決這兩大問題，沒有一個合作的、健康的中美關係是難以想像的。

「我多次說過，中國不是美國的對手，更不是敵人，而是美國的抗疫隊友和發展夥伴。美國不能把隊友當對手。尤其在當前面臨疫情挑戰的形勢下，中美只有攜手合作，才能共克時艱。」

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責任編輯：連兆鋒

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