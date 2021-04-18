樂玉成辯美國傳媒：制裁新疆即「強迫失業和貧窮」

美國等西方國家聲稱中國新疆地區存在「強迫勞動」，對中國予以制裁。中國外交部副部長樂玉成接受美聯社專訪，駁斥西方國家先推制裁，再要求進入新疆找證據，是典型的有罪推定。樂玉成強調，新疆的勞動者是自由的，而「強迫勞動」是奴隸制產物，美國人可能更為熟悉；西方對新疆制裁等於人為製造「強迫失業」、「強迫貧困」，真實意圖根本不是保護人權，而是破壞新疆穩定。樂玉成又翻起美國在聯合國公開捏造伊拉克擁有化武歷史，稱美國不相信中國，是因為美國心裏有鬼，「美國當年就憑一袋洗衣粉就入侵伊拉克」。

美聯社記者問及西方制裁對新疆企業和出口有何影響時，樂玉成回答指，問題的關鍵不是「制裁的影響」，而是「制裁的原因和動機」。美歐一些國家制裁新疆企業所謂「理由」是「強迫勞動」，甚至還說「種族滅絕」。但是，證據在哪裏？誰裁定的？

「他們的做法是先扣帽子，認定有『強迫勞動』『種族滅絕』，然後發起制裁，然後再向我們提出要去新疆調查、找證據，這不是典型的有罪推定嗎？」

樂玉成直言，對於「強迫勞動」，美國人可能更熟悉。因為「強迫勞動」是奴隸制產物，美歐國家有數百年販賣、虐待和歧視黑奴的歷史。當年的黑奴被強迫勞動，他們沒有人身自由，沒有任何權益，也不能享受自己的勞動成果。但是新疆的勞動者是自由的，他們自願簽訂勞動合同，權益得到保障，享有自己的勞動成果。

他解釋，在新疆，摘棉花是一個高收入工作，好多人爭先恐後報名參加。更何況新疆全區棉花機播率達到100％、機採率達到70％，不可能存在強迫勞動的現象。他亦提到，瑞士良好棉花發展協會（BCI）上海代表處也發表聲明，稱按照BCI的審核原則，新疆沒有發現一例強迫勞動現象。

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樂玉成強調，被制裁的新疆企業都是合法註冊、合規經營，企業員工都對工作非常滿意。制裁顯然損害了這些企業的利益，也損害了新疆老百姓的利益，而且一定程度上影響了棉花等產品的全球產業鏈、供應鏈穩定。

「他們口口聲聲說保護新疆的人權，反對『強迫勞動』，但是他們制裁的結果是破壞了當地人權，並在新疆人為製造『強迫失業』、『強迫貧困』。他們的真實意圖根本不是保護人權，而是破壞新疆的穩定，遏制中國的發展。新疆很多棉農都說，『新疆的棉花是白的，但是製造謠言、對中國搞制裁的人的心是黑的』。」

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記者問到，中國和西方之間信任非常薄弱，中國如何讓世界相信這些信息是真實時，樂玉成回答稱，美國不相信我們說的話，因為它心裏有鬼，它搞的是有罪推定。

他反問，中國外交部、新疆自治區政府已多次舉行新聞發佈會，介紹新疆的情況，但是他們都不信。他們信什麼呢？他們信個別反華分子的「偽報告」，他們信幾個東突分子「編故事」，他們信一些西方媒體的「假消息」。

「假消息害死人。當年，美國憑一袋洗衣粉就入侵伊拉克，用一個擺拍視頻就干涉敘利亞，給地區帶來深重災難。他們不信、不聽、不報導真相，這就是人們說的『你永遠叫不醒一個裝睡的人』。」

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對於西方認為新疆「不開放」，樂玉成反駁，自己這幾年也去過新疆，新疆僅2019年就接待中外遊客2億多人次。許多企業紛紛到新疆投資。有穩定才有發展，這是新疆治理的重大成果。近幾年已經有100多個國家的1200多位各界人士到新疆參訪，親眼見證了新疆的發展繁榮、民族團結和宗教信仰自由。

樂玉成又稱，新疆是開放的，歡迎大家去看看，但是有些人不敢去。他指中國邀請一些西方國家的使節訪問新疆，但他們到現在都還沒做出決定。怕什麼呢？我們歡迎他們到新疆訪問、考察，但是不能來進行所謂的「調查」。

「就像朋友來家裏做客，我們歡迎，但如果到我家來翻箱倒櫃，挖地三尺，要找所謂的『犯罪證據』，我當然不歡迎。你也沒有這個資格來調查，誰給你這個權力？」

他提到，聽說今次採訪的美聯社記者下週要去新疆，希望對方在那裏多走走、多看看，把一個真實的新疆展現給世界。

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責任編輯：連兆鋒