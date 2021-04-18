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美媒：中國擬7月前首准外國新冠疫苗 料為BioNTech

國情動向 20:00 2021/04/18

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美媒：中國擬7月前首准外國新冠疫苗 料為BioNTech

中國新冠疫苗需求龐大，美國傳媒報道，中國正計劃在7月前批准使用首款外國新冠疫苗，而中國官員一直在仔細審視BioNTech新冠疫苗的臨床試驗數據；中國科學家和外國商界要求當局，將疫苗名冊擴大到國產疫苗以外的壓力也愈來愈大。

《華爾街日報》引述知情人士透露，中國官員一直詳細評估德國BioNTech公司新冠疫苗的臨床試驗數據，預計會在未來10周，內為該疫苗在中國內地銷售開綠燈。

據悉，部分消息人士在與政府官員和衛生官員的私下討論中，被告知這一時間表；其他人則是聽取了內部討論簡報的政府官員。

BioNTech去年12月同意，與上海復星醫藥公司合作，在2021年向中國提供1億劑疫苗，目前正在等待批准。

有了解審議情況的人士透露，審批的時間表還未確定，該決定部分取決於中國疫苗在海外的獲批情況。報道稱，這表明批準的時間在一定程度上受到了政治因素的影響。

BioNTech表示，正努力在獲批後讓該疫苗能夠在中國供應。復星不予置評。中國科技部、國家衛生健康委員會和國家藥品監督管理局沒有回覆《華爾街日報》置評請求。

彭博社為科興疫苗「平反」：別忘這有效率高過世衛數值

中國mRNA新冠疫苗將實現零的突破 這種疫苗更安全？

巴西終極數據：科興疫苗最理想的2針間隔是這樣

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責任編輯：連兆鋒

疫情 傳染病 疫苗 中國 德國 BioNTech 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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