林毅夫：美再無力卡脖子 中美關係2050或緩和（第二版）

▲ 林毅夫：美再無力卡脖子 中美關係2050或緩和

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受中新社專訪時指，中美關係或在2050年出現緩和。他表示，中國以和平實現其崛起；其崛起亦有助構建一個新的、穩定的、讓所有國家能共同發展的國際格局和環境。

（新增第三段等內容）

中新社日前就「中美能否避開修昔底德陷阱」，專訪了林毅夫。據周日（18日）發表的專訪內容，林提出，到2050年，中國經濟規模將是美國的2倍，發展速度亦比之快；而美國將不再有科技優勢，亦無力改變中國經濟規模是其2倍的事實；加上自身發展又不能忽視中國市場帶來的機遇。

他形容，屆時中美將有和平共同發展的基礎，世界可能會進入到一個新的穩定格局。

（修昔底德陷阱，是指一大國崛起時，會對之現存大國形成挑戰，並帶來摩擦和衝突。）

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林毅夫指，美國對華發動科技戰、貿易戰，因其當前科技水平確比中國高。惟到2050，年中國人均GDP達美國一半，屆時人口總量約達4億多的北、津、上3城加上東部沿海山東、江蘇、浙江、福建、廣東5省，會與屆時美國的人口和人均GDP處於同一水平；中國最發達區域人口、收入、產業技術水平，將與美國接近，美國亦基本欠缺可「卡中國脖子」的技術。

到2050年 中國經濟規模將是美國的2倍

他補充指，中國中西部的10億人口，人均GDP約為美國的三分之一，有關地區仍有快速發展潛力中國做好自己的事，用好自身潛力，將可以實現復興；其崛起將有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家能共同發展的國際格局和環境。

他提到，中國人傳統上常有「西天取經」的心態；惟二戰後真能趕上發達國家的發展中經濟體可謂鳳毛麟角。西方主流理論來看成功的發展中國家或地區之政策制定，是不正確的；以發達國家認為正確的政策去發展的國家，基本亦不成功。

他認為，中國的發展證明，現代化道路不只發達國家走過的那一條。國家的崛起，亦不只有通過發達國家「弱肉強食」的方式才能實現，而是有可能選擇和平、互利、共贏的發展道路。

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林亦指出，2018年，中國、印度、巴西等新興市場經濟體的崛起，而中變化最顯著的是中國；如2014年，按照購買力平價計算，中國超過美國，成為世界最大經濟體。因此，中國便作出世界處於「百年未有之大變局」的判斷。

惟中國的趕超，亦必帶動國際競爭格局的改變。林表示，美國感有感主導世界越發力不從心，故在奧巴馬時期提出重返亞太，將其軍事力量配置到太平洋。特朗普上台後，又對中國發起貿易戰、科技戰等，為中美關係帶來緊張。

責任編輯：黃良潤

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