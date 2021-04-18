  • 23°C
香港時間 : 2021418日 (日) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林毅夫：2050年 中美關係或出現緩和

國情動向 18:52 2021/04/18

分享：

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫日前接受專訪時指，中美關係或在2050年出現緩和。他表示，中國以和平實現其崛起；其崛起亦有助構建一個新的、穩定的、讓所有國家能共同發展的國際格局和環境。

中新社日前就「中美能否避開修昔底德陷阱」，專訪了林毅夫。據周日（18日）發表的專訪內容，林提出，到2050年，中國經濟規模將是美國的2倍，發展速度亦比之快；而美國將不再有科技優勢，亦無力改變中國經濟規模其2倍的事實；加上自身發展又不能忽視中國市場帶來的機遇，屆時中美將有和平共同發展的基礎。

（修昔底德陷阱，是指一大國崛起時，會對之現存大國形成挑戰，並帶來摩擦和衝突。）

胡錫進列西方體制「七宗罪」：美國為首下愈發野蠻

拜登推基建怎稱「中國吃了美國午餐」 美媒這樣解讀

林指，美國對華發動科技戰、貿易戰，因其當前科技水平確比中國高。惟到2050，年中國人均GDP達美國一半，屆時人口總量約達4億多的北、津、上3城加上東部沿海山東、江蘇、浙江、福建、廣東5省，會與屆時美國的人口和人均GDP處於同一水平；中國最發達區域人口、收入、產業技術水平，將與美國接近，美國亦基本欠缺可「卡中國脖子」的技術。

他補充指，中國中西部的10億人口，人均GDP約為美國的三分之一，有關地區仍有快速發展潛力中國做好自己的事，用好自身潛力，將可以實現復興；其崛起將有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家能共同發展的國際格局和環境。

他提到，中國人傳統上常有「西天取經」的心態；惟二戰後真能趕上發達國家的發展中經濟體可謂鳳毛麟角。西方主流理論來看成功的發展中國家或地區之政策制定，是不正確的；以發達國家認為正確的政策去發展的國家，基本亦不成功。

他認為，中國的發展證明，現代化道路不只發達國家走過的那一條。國家的崛起，亦不只有通過發達國家「弱肉強食」的方式才能實現，而是有可能選擇和平、互利、共贏的發展道路。

副外長樂玉成：中美應你追我趕非你死我活 需撥亂反正

樂玉成辯美國傳媒：制裁新疆即「強迫失業和貧窮」

林亦指出，2018年，中國、印度、巴西等新興市場經濟體的崛起，而中變化最顯著的是中國；如2014年，按照購買力平價計算，中國超過美國，成為世界最大經濟體。因此，中國便作出世界處於「百年未有之大變局」的判斷。

惟中國的趕超，亦必帶動國際競爭格局的改變。林表示，美國感有感主導世界越發力不從心，故在奧巴馬時期提出重返亞太，將其軍事力量配置到太平洋。特朗普上台後，又對中國發起貿易戰、科技戰等，為中美關係帶來緊張。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

基辛格就一事提示拜登 中美無休競爭比一戰前更危
2021/03/29
基辛格就一事提示拜登 中美無休競爭比一戰前更危
【中美角力】舍曼副國務卿任命過關 她是誰？怎談中美競爭？
2021/04/14
【中美角力】舍曼副國務卿任命過關 她是誰？怎談中美競爭？
IMF官員：中美科技脫鉤 對全球GDP打擊超貿易戰
2021/04/16
IMF官員：中美科技脫鉤 對全球GDP打擊超貿易戰
中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會
今日
中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會
基建 人口 貿易戰 科技戰 軍事 中國市場 新興市場 經濟 特朗普 拜登

上一篇文章

副外長樂玉成：中美應你追我趕非你死我活 需撥亂反正

下一篇文章

中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？