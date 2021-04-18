中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多

中美氣候特使解振華、克里（John Kerry）上海會談後，兩國發表《中美應對氣候危機聯合聲明》，承諾相互合作應對氣候變化，既強化各自行動亦在聯合國等多邊框架下合作，並協助發展中國家實現綠色轉型。分析認為，在中美地緣博弈劍拔弩張大背景下，兩國就氣候變化這人類共同逼切危機明確表示合作意願，令外界鬆一口氣，但中美要成功實現目標，前路挑戰仍多。

綠色和平（Greenpeace）中國區氣候與能源項目主任李碩形容，中美氣候聯合聲明已是「兩國政治條件容許下的最正面聲明」，聲明發出非常明確的信號，表明中美會就氣候變化這議題合作。

李碩坦言，解振華和克里在上海會面前，外界並無法斷定中美一定會就氣候問題合作。

美國總統拜登準備藉4月22日「世界地球日」，與多國領導人舉行一連兩日在線氣候峰會。拜登已邀請中國國家主席習近平出席，而拜登屆時也料會公佈美國減排目標，定出碳排放峰值以及碳中和日期。

中國此前定出目標，不遲於2030年達到碳排放峰值、不遲於2060年實現碳中和，將淨碳排放降至零。

李碩預期，隨住美國快將公佈減排目標，中國亦會更新減排目標以作回應，尋求擴大中美上海氣候會談成果。

中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會

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英國廣播公司（BBC）分析表示，中美氣候聯合聲明「令所有關心地球的人鬆一口氣」，因為除非中美這兩國超級大國、超級碳排放國加多把勁，氣候危機根本不可能穩定下來。

但BBC提到，英國氣候智庫TransitionZero近期發表報告，指中國要實現本國減排目標，則必須在10年內關閉全國1,058間火力發電廠中的588間（56%）。BBC則稱，中國目前還在建興更多火電廠刺激經濟，未有朝著少用煤碳方向進發。

另外，應對氣候變化還少不了涉及科技議題，而中美正處於激烈科技戰之中，亦令氣候合作前景增添挑戰。

美國早前繼芯片之後對中國超級電腦行業實施限制，美媒更報道美國有意對中國新疆光伏（太陽能發電板）產業出手，加上美國、日本等國有意自設氣候標準再逼中國更大讓步，國際應對氣候危機可能還是難以擺脫地緣政治因素，最終恐怕事倍功半。

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責任編輯：連兆鋒