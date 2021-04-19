▲ 拜登大計終成形：欲遏中國 先學中國

「外交是內政的延伸」就聽得多，美國國安顧問沙利文年初稱，拜登政府「外交即內政，內政即外交」則有點難明，現在這套有點玄的戰略終於成形。

拜登強調要與中國「極度競爭」，他的2.3萬億美元基礎建設大計「美國就業計劃」（American Jobs Plan）正正旨在提高與美國競爭力，繼續做number 1。更巧的是，計劃學習的對象不是別人，正是中國。

拜登推動美國國內基建，總是拿中國來作比較，警告「美國午餐會被中國吃掉」。

有意思的是，拜登並非純粹重覆冷戰套路，製造敵人來推動美國自身建設，實質反而將中國視為借鏡對象，只是他未敢這樣明說而已。

拜登上任前定出新冠疫情、氣候變化、經濟衰退、種族矛盾4大問題，視應對為執政要務。

現在美國疫情在疫苗有序接種下有望得到控制，與中國合作應對氣候變化有點眉目，這兩方面都正在上軌道。但另外兩方面則顯得遜色：救濟方案通過對經濟最多只是治標；美國種族問題更持續惡化，擴展成亞裔也受針對局面。

拜登談中國怒拍講台：你們半年後就會報道他們超前！

拜登推基建開中國甚麼事？美媒這樣解讀

對拜登而言，美國接下來用得着中國最近數十年發展經驗。

那就是，政府作為國家領導者，不能一味等到經濟出事才去救，要有作為、有戰略、有理想，適當地在市場中扮演角色，擴大需求，推動經濟發展，並以發展助力解決各種社會民生問題，包括種族問題，最終提高國家在世界上的地位。貫穿這一切的，正是基礎設施建設。

中國發展崛起之路，可說就是打造基建之路。《華爾街日報》指，中國至少有100萬座橋樑；全球百大高樓49幢都在中國；中國3.79萬公里高鐵，可以連接紐約至洛杉磯超過8次，里程到2025年還打算增加30%；中國2011至2013年水泥使用量，比美國20世紀100年還多；中國鋼鐵產量佔世界逾半，去年更比美國多14倍。中國基建現在亦經「一帶一路」推廣至世界多國......（中略）......

美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意

美國拜登基建怎追中國？美國人要先嚇餐飽才行

中美GDP差距數十年來一直收窄，中國趕超勢頭更可能因為全球疫情而加速，拜登現在顯然有意打破西方經濟「小政府大市場」教條，仿效中國基建模式，為美國經濟尋找新增長點，同時解決美國基建落後等民生問題......（中略）......

與此同時，拜登眼中的中美基建競賽，還非單純的世界經濟火車頭之爭，更是威權與民主體制的較量......（中略）......但拜登要為民主體制「翻盤」的難度也不低。美國基建......

（節錄）

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責任編輯：連兆鋒