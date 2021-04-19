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溫家寶撰文憶母 談中南海工作：奉命唯謹、如履薄冰

國情動向 09:25 2021/04/19

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前總理溫家寶撰文憶母　談及中南海工作稱「奉命唯謹、如履薄冰」

國務院前總理溫家寶之母去年底逝世，今年清明節前夕，溫撰文撰文憶母，連載於《澳門導報》，曝光其家庭往事，並公開其與家母的書信；另談到在中南海的工作時，則形容自己「奉命唯謹、如履薄冰」。

（新增溫家寶舊照）

今年清明節前夕，溫家寶撰文追憶已故母親，有關文章於上月25日至本月15日期間在《澳門導報》連載。文章指，溫母一生結交的都是同事、鄰居、普通百姓，從未高攀官員，為溫打點仕途，或借溫的名義為家庭圖利。他指，其父母一生從事教育事業，全靠微薄工資度日，死後亦未留下財產和積蓄。

溫家寶稱，一直保留母親2封家書；一封寫於2003年11月，溫剛開展第一屆總理任期之際；另一封寫於2007年10月，其即將擔任第二屆總理的時候。

溫家寶稱，母親在這些信中，盡顯對其擔任總理職務一事的憂慮。第一封信寫道：

你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，家裡更不用說了，得來多麼不易。你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美。

溫母在信中，又要求其「要上通、要人和」，謹記「孤樹難成林」。她在第二封信中則寫道：

過去五年的成就是你用心血換來的，來之不易。後五年的工作是艱難復雜的，繼續保持，談何容易。這麼大的國家，這麼多的百姓，經濟又是這麼錯綜複雜，許多事情都要你一一完成，其效果能達到一半，就謝天謝地了。這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平平穩穩渡過五年難關。

溫家寶稱，溫母每天看新聞，了解國內外大事，卻從不過問溫的工作，而是用各種方式告訴其群眾的反映，以作提醒。

溫家寶又提到，自己於2009年2月訪英，在劍橋大學演講期間，被一學生擾亂會場，並向主席台擲鞋。事件中自己保持鎮定，不為所動，並在會場回歸安靜後，回應道：

這種卑鄙的伎倆，是不能破壞中英兩國人民友誼的。人類的進步、世界的和諧，是歷史潮流，是任何力量不可阻擋的。

殊不知，當刻正觀看直播的溫母，因擔心兒子而受刺激，突患腦血管栓塞。從此視力減退、說話困難、行走不便。那一年溫母已是88歲高齡。溫退休後則甚少外出，常陪其母左右。

溫家寶在文中道：

「誰言寸草心，報得三春暉。」媽媽的愛，媽媽的恩情是無法報答的。她的許多教誨已經滲透到我的細胞中、融入我的血液中。

溫家寶在中南海工作28年，其中擔任總理10年。他在文章中亦稱，像其般出身的人，「做官」本是偶然之事，其「奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計」。

溫家寶年輕時的照片：

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責任編輯：黃良潤

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