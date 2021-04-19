中國出生人口或跌破1000萬 專家籲全面開放生育

中國生育率持續下降，老齡化問題日益突出，人口紅利逐漸減少，是否應該全面放開生育話題再被提出。人口專家預計，生育政策如沒有調整，按照目前的趨勢，中國每年出生人口在「十四五」規劃期間，很可能跌破1,000萬大關。專家呼籲應直接跳過放開三胎政策，盡早全面開放生育。

內地傳媒引述中國人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，放開生育越早越好，但在生育政策調整的同時，更應該關註生育政策配套的完善。

數據顯示，中國2019年出生人口1,465萬人，僅為近40年人口出生最高峰年份1987年的約58%。2020年全國數據尚未公佈，但受疫情等因素影響，多座城市發佈的數據下滑幅度均達到10%至20%。

董玉整說，如生育政策沒有調整，按照目前趨勢，「十四五」期間年出生人口很可能跌破1,000萬。首先是主觀原因，現在人們的生育意願中，一部分人怕生，也有一部分不想生，整個生育觀念發生了重大變化。客觀原因就是，育齡婦女數量在減少，就是可以當媽媽的人減少。「再加上現在不少人的婚戀主動性又不夠，婚期越來越推遲，結婚年齡大都在30多歲左右，這樣每年的實際育齡婦女就更少。」

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董玉整分析，這幾年出生人口數量下降的趨勢太快了。「作為一個14億人口的大國，一年的出生人口數量如果不到1000萬的話，這是一個什麼比例？分到31個省份，每個省才多少數量？如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長。」

放開三胎乃至全面放開生育近年呼聲頻出。董玉整認為應該實行自主生育，越早越好。「我個人的觀點是，不要再像擠牙膏一樣，今年搞放開三胎，明年再搞放開四胎，這就沒必要了。就是要直接實行自主生育，越快放開越好。現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了。早一點放開，就有早一點的優勢。」

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那麼假設放開生育後，將對釋放生育意願、扭轉出生人口下滑形勢起到多大的作用？

對此，董玉整表示，雖然現在不想生育的人越來越多，但是政策是否出台所造成的影響還是不同的，「值得注意的是，我們既要關註生育政策的完善，更要關心關注生育政策的配套完善，這才是關鍵。」

他稱現在的關鍵是，要分析為什麼有那麼多人不想生這個問題。「關鍵的問題是我們的生育、養育、教育、托育成本太高，在時間精力、經濟等方面都顧不過來。與其說不想生，實際上是不敢生。在現在的年輕父母中，生育的意願並沒有很好地被釋放出來，所以很大程度上還是生育政策的配套問題。」

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責任編輯：連兆鋒