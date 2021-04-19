罕見沙塵暴後 蒙古草原大火燒到中國境內（有片）

▲ 罕見沙塵暴後 蒙古國草原大火燒到中國境內

氣候變化與極端天氣令自然災害更加頻繁。繼早前近10年最強沙塵暴從蒙古國吹襲中國華北後，蒙古國旱季正遭遇草原火災；最新消息指出，這場蒙古國草原大火目前已蔓延至中國境內。

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蒙古傳媒報道，當地東部蘇赫巴特爾省達里崗嘎縣，周日（18日）發生草原火災，該省緊急情況局、消防隊、邊防軍，以及達里甘嘎、當地數個縣公務人員和牧民超過150人、20多輛汽車投入滅火工作。但由於火災現場風力較大，滅火工作面臨困難。

央視新聞消息指，蒙古國蘇赫巴托省聯合新聞網周一（19日）凌晨發佈消息，表示18日達里崗嘎縣發生的草原大火肆虐該縣多地後，經過額爾登查幹縣，目前已蔓延至中國境內的內蒙古自治區。

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蒙古春季乾旱少雨多風、氣溫逐漸回升，是森林草原火災的高發季節。據統計，蒙古國2019年共發生森林草原火災121宗，其中蘇赫巴特爾省發生11宗。

極端天氣的國際問題性質愈來愈嚴重。中國北方今年3月受到罕見沙塵暴吹襲，嚴重程度是為中國近10年之最，北京、天津等地舉目一片橙黃，民眾形容「一覺醒來彷彿身在火星」。這場沙塵暴源自蒙古，並在當地造成多人死亡和失蹤，而沙塵暴受到較強蒙古氣旋影響從高空吹入中國，地面防護林無法起到作用。

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責任編輯：連兆鋒