▲ 台灣聯發科5G芯片超高通 以Le Pin紅酒命名有寓意？

台灣芯片（又稱晶片）代工大廠聯發科，拓展高級技術再有進展，新一代5G旗艦晶片傳由原本外界預期的5納米製程生產，升級到4納米，同時開出3納米產品，成為台積電4納米和3納米的第一家客戶，量產進度可望與蘋果相當，並已拿下OPPO、vivo、小米等大陸「非蘋果」大廠訂單。

台灣《經濟日報》報道，這是聯發科旗下手機旗艦芯片第一次在先進製程導入上，與頭號競爭對手，即美國高通（Qualcomm）並駕齊驅、甚至超越。由於4納米製程芯片效能更優於5納米，聯發科5G新旗艦芯片產品單價將拉高到80美元以上，遠高於現行平均單價30至35美元，將有利營收。

對於相關報道，聯發科發言人表示，無法評論產品藍圖和製程使用情況，僅強調台積電一直是該公司最重要的合作夥伴。

聯發科從5升級到4納米 並開始攻3納米

市場研究機構Omdia最新報告指出，聯發科2020年手機芯片出貨量達3.52億套，年增長高達48%，全球市佔率約27%，首度超越高通的25% ，成為業界龍頭。

聯發科先進技術投資近年一直穩步，過去雖然未能像蘋果成為台積電第一家5納米客戶，但也躋身第一批領先群之列。而原本規劃年底大量生產的下一代5G旗艦芯片「天璣2000」，一直外傳採用5納米製程。

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近期市場傳出，聯發科修正產品藍圖後，不但「天璣2000」將重新更名（但天璣維持不變），且生產製程將一舉直攻4納米，同時開出3納米產品，將成為台積電4納米和3納米的第一家客戶。台積電先前已釋出，4納米製程預計今年下半年試產，2022年進入量產。

據報道，聯發科明年上半年主打的4納米5G旗艦芯片，已經手握大陸手機商－－OPPO、vivo及小米等三大非蘋果產品客戶，芯片可望在第3季末、第4季初量產，進度將與蘋果相當，並於第4季大量出貨，以便客戶端搶攻明年初的農曆春節商機。

聯發科新5G芯片 以法國紅酒Le Pin命名

業界人士指出，晶圓代工產能緊缺，高通因為部分產能放在三星而受其害；相較之下，聯發科與台積電合作密切，這次得到最佳合作夥伴產能奧援，在芯片廠搶產能大戰中，成為受創較輕的廠商，有助搶攻商機。

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據了解，聯發科對下半年的4納米旗艦芯片抱以相當大的期待，尤其對手高通新一代驍龍「8系列」芯片雖採三星4納米製程，但效能僅與台積電的5納米相當，有機會使聯發科的4納米芯片完勝高通。

另一方面，台灣《經濟日報》又報道，聯發科最近也計劃把5G手機芯片的「Code Name」（內部專案代號）由過去的以山為名，改以紅酒命名，下一代旗艦芯片內部代號為一瓶要價可達六位數的法國波爾多紅酒「Le Pin」。

有業者指，以「Le Pin」命名芯片很有提前慶祝之意味。「Le Pin」是法文的松樹之意，名稱源於莊園內幾棵標緻性的大松樹。「Le Pin」是波爾多最昂貴的紅酒之一，也是世上最昂貴的葡萄酒之一。

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責任編輯：鄧國強

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