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颱風無助台灣解渴 美媒恐全球芯片荒只有更壞

國情動向 11:19 2021/04/19

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台灣近期陷入半世紀來最嚴重乾旱，當地政府已開始對逾百萬的企業和居民進行分區供水。美媒憂慮，此一災害將衝擊台灣芯片（又稱晶片）生產，進而導致全球芯片短缺問題更為惡化。

《華爾街日報》上周五（16日）報道，佔全球芯片生產近6成的台灣，陷入半世紀來最嚴重乾旱，恐將衝擊芯片生產，導致全球芯片短缺問題更趨惡化。

【芯片荒】內地顯卡貴「打機」難 以太幣、 Cyberpunk關事？（組圖）

中芯與台積電技術相距多少？里昂分析師這樣計算

報道認為，雖台灣政府應對得道，目前旱災對芯片製造商的衝擊尚算輕微，惟有關製造商已開始調整；有官員警告，若缺乏適當的降雨，缺水問題恐將惡化。

集邦科技（TrendForce）預估，台灣晶圓代工廠商佔全球產能的65%，多數屬台積電。報道引述國際管理諮詢公司埃森哲（Accenture）的全球半導體實務主管亞蘭姆（Syed Alam）表示，台灣是半導體製造的重心，乾旱問題令芯片短缺問題壓力加大。

報道指，全球汽車和電子產業對芯片需求激增，但芯片供應卻受連串天災打擊。今年稍早時間，德州的嚴寒天氣迫使三星電子（Samsung Electronics）暫時關閉首府柯士甸（Austin）的2座芯片廠；日本車用芯片大廠瑞薩電子的工廠今年2月先遭遇地震，緊接著在3月又遭遇火災，該公司稱或需數月時間恢復。

如今台灣又面臨嚴重乾旱，可能衝擊全球晶片供應。在台中和桃園設廠的美國DRAM大廠美光科技（Micron Technology）表示，該公司旗下1座記憶芯片工廠在供水減少後，替代用水將增生產成本；台積電和聯電均已租用水車以增加供水，台積電稱，已與部分公司商討，要採用工廠附近的地下水。

台積電總裁魏哲家日前則強調，儘管台灣目前供水吃緊，但不預期會對公司營運造成重大影響。

台灣旱災恐加劇芯片荒 台官竟籲鑿井取水（第二版）

台南「烏龍停電」加劇芯片荒？台積電或損2.7億元

另外，今年第2號颱風「舒力基」上周三（14日）形成，並已升級為今年首個超強颱風。台媒報道，隨著其持續接近台灣，嘉義縣山區周日（18日）始有零星雨勢，惟當地農民形容雨勢像「漏尿」，嘆「有下跟沒下差不多」。當地氣象站表示，目前為止，零星雨勢尚未能滋潤到土地，水庫目前都未進帳。

日前，當地氣象專業「台灣颱風論壇｜天氣特急」更指出，該颱風距台灣太遠，水氣無法掃至當地，其逆時針環流亦將為台灣引入北方乾空氣，更與北方高壓聯手帶來東北風，擋住華南雲雨帶東渡台灣的去路，令有關旱災災情雪上加霜。

季節性颱風提供台灣大部分水源，惟去年無颱風入境，令台灣供水吃緊。當地政府自去年10月起，即啟動乾旱災害應變措施，包括水庫清淤、海水淡化、利用管線調動水源等，並鼓勵廠商進行節水措施，致力降低水供應吃緊的衝擊。

目前，台中、苗栗與北彰化部分地區，均已進行「供5停2」（即供5天用水、停2天）分區供水。

責任編輯：黃良潤

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