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【日本核廢水】中國專家：與核廠一般排放有本質區別

社會熱點 12:16 2021/04/19

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【日本核廢水】中國專家：與核廠一般排放有本質區別

日本政府決定將福島第一核電站核廢水排出大海，副首相麻生太郎更稱核廢水處理過後「可以飲用」，日本做法引起中國、南韓等多國不滿。中國核能專家強調，日本福島核廢水是核事故後所產生，曾與核反應堆接觸，與核電廠一般運作產生處理後正常排放的廢水，有本質區別。

內地傳媒引述中國核能行業協會專家委常務副主任趙成昆表示，日本福島核污染水，和核電廠正常運行液態流出物，兩者看起來雖然都是廢水，但其實有本質區別，沒有可比性。

趙成昆指出，兩種核廢水關鍵分別在於來源不同。日本福島核事故屬於7級核事故，是最高級別，反應堆的堆芯熔化，大量釋放放射性物質。福島核事故廢水來自於事故後，注入熔融損毀堆芯的冷卻水，以及大量滲入反應堆的地下水和雨水，量很大、放射水平很高，而廢水因為包含熔融堆芯中存在的各種放射性核素，處理難度也大。

至於一般核電廠廢水，則是正常運行產生，主要來源於工藝排水、化學排水、地面排水等，放射性水平很低，而且經過處理後，嚴格遵守國家、國際通行標準排放。

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日本目前處理福島核廢水，主要是通過2012年開發的多核素處理系統（ALPS）過濾除氚以外的其他核素。

趙成昆則表示，無論是日本負責福島核廢水處理研究的「ALPS小組委員會」發表報告，還是福島核廢水處理實施主體東京電力公司的公開數據，都顯示處理效果未達到預期，過濾後廢水中的碘-129等核素活度濃度，曾多次超標。

趙成昆認為，排放是處理福島核廢水的辦法之一，但是日本現在還未能給世界足夠信心，在此事處理上的表現封閉，不夠透明，缺少公開。

日本計劃2年後開始，將超過100萬噸福島核廢水過濾和稀釋後，分30年排入海洋，中國對此表示嚴重關切。中國外交部指出，海洋是人類共同財產，福島核廢水處置不只是日本國內問題，日方在未窮盡安全處置手段，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，做法極其不負責任。

中方敦促日方重新審視福島核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海。

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責任編輯：連兆鋒

 

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