中國經濟仍處恢復發展期 發改委：保持對經濟恢復必要支持力度

中國首季GDP按年增長18.3%，創紀錄新高。國家發改委周一（19日）表示，中國經濟仍處於恢復發展期，國內經濟恢復也不平衡，將保持對經濟恢復的必要支持力度，並加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。

國家發改委發言人孟瑋今日在例行記者會上稱，中國經濟保持了穩中加固、穩中向好態勢，一季度實現良好開局。其中，首季GDP按年增長18.3%，剔除季節性因素後，較去年四季度增長0.6%，過去兩年平均增長5%，這反映中國經濟已從疫情影響中穩定恢復。

她稱，最近國際貨幣基金組織（IMF）對中國經濟增長預期調高0.3個百分點，表明國際社會對中國經濟發展前景進一步看好。

部分行業恢復較慢 小微企業經營困難

不過，她提到當前經濟運行總體仍處於恢復發展期，一些經濟指標按年數據呈現高速增長，與去年同期基數低、今年春節就地過年工作日增加等帶來的不可比因素有關。

她又指出，當前全球疫情和國際環境複雜嚴峻，增加了新的不確定性，國內經濟恢復也不平衡，一些行業企業恢復還比較慢，部分市場主體特別是小微企業和個體工商戶在生產經營中還遇到不少困難。因此必須保持定力，堅定信心，正視困難，紮實辦好自己的事。

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孟瑋表示，下一步將持續跟踪分析國內外形勢變化，科學精準實施宏觀調控，保持對經濟恢復的必要支持力度，有針對性地實施好結構性減稅等措施，做到保就業保民生保市場主體的政策力度不減，落實支持小微企業和個體工商戶的各項措施，繼續加強對市場主體的金融服務，加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力，不斷鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。

值得注意，近期大宗商品價格上漲和全球通脹升溫，孟瑋稱，這是全球經濟逐漸復蘇、供需關係短期調整、流動性寬裕以及投機炒作等多種因素交織作用的結果；世界經濟復甦仍不穩定、不平衡，大宗商品供需兩端並無出現整體性、趨勢性變化，其價格不具備長期上漲基礎。

大宗商品不具長期上漲基礎 料CPI升勢溫和

她說，物價走勢客觀上會受到外部因素影響，但這種傳導影響總體上有限可控，主要是中國有強大國內市場支撐，經濟發展有足夠韌性和潛力，同時有充足宏觀政策空間，產業循環、市場循環、供求循環明顯改善，新發展格局正加快構建，物價平穩運行有堅實基礎。

她分析，今後一個時期物價將運行在合理區間。具體到CPI，我們可以看到，食品和服務在CPI中佔比​​高，受國際因素影響較小，糧食供應充裕，豬肉價格隨著生豬生產恢復逐漸回歸正常水平，蔬菜、水果價格將呈現季節性變化，都是CPI平行的「壓艙石」。同時，工業消費品產能充足、供給充裕，市場競爭充分，價格有望保持基本平穩。預計今年CPI溫和上漲，能夠保持在全年物價調控目標以內。今年政府工作報告提出，CPI預期目標為3%左右；3月CPI為按年升0.4%，料今後延續溫和升勢。

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責任編輯：林佩怡

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