中國航空宣傳片曬神秘無人戰機 內媒：似對台利器「攻擊-11」（組圖）

中美地緣政治角力升級、兩軍區域活動更頻繁之際，中國航空工業集團周六（17日）慶祝中國航空事業發展70周年。官方同日發布周年宣傳片，片中一款神秘隱形戰機，引發關注。報道指，該款戰機與「攻擊-11無人機」外形相似。

《環球時報》報道，周六適逢中國航空事業發展70年周紀念日，中國航空工業集團同日發布主題宣傳片，和以往中航工業發布的官方宣傳片一樣，在這次的宣傳片裡也埋了彩蛋；不過當中並未出現外界關注的「轟-20」隱形轟炸機，而是出現了一款隱形無人攻擊機。

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報道指，有關影片5分10秒處，出現了一種隱形無人攻擊機，外型與「攻擊-11」無人攻擊機相似，但體型更為厚重，估計可容納更多內部載荷或攻擊武器，且尾噴口隱形處理出色。

不過亦有軍事專家指出，該款隱形戰機其實很大機會就是「攻擊-11」無人攻擊機，畫面中的無人機僅是其概念模型。

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「攻擊-11」無人機曾於2019年10月1日建國70週年閱兵式上首次公開亮相。在台灣，國防部國安院智庫官員曾表示，有關閱兵式上展示的武器中，真正威脅台灣的是「攻擊-11」無人機及無偵-8型超音速偵查機；其餘像「東風-17」彈道導彈、「長劍-100」巡航導彈等僅是用來防禦美國介入台海的威力展示。

綜合傳媒報道，「攻擊-11」無人機為中國自主研發無尾飛翼佈局無人機，具良好隱身性能、續航時間長、攻擊精度高，可作制空突擊、壓制防空作戰，是發動「第一波次打擊」的利器，技術難度更大。

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報道引述分析指，目前台灣幾大重要核電廠、油氣儲存槽等高戰略價值地區，多由愛國者飛彈與天弓2型飛彈等防空飛彈作防衛，以抗擊戰術彈道飛彈攻擊。惟如今大陸無人機已可實現在匿蹤、低空、超音速突穿等，效果比彈道飛彈、轟炸機好。而現時台灣的高價值戰略目標，均缺乏對抗此種無人機、如軟殺干擾器、中、低空層防空飛彈一類的武器。

責任編輯：黃良潤

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