台積電護身符是「乖乖」？BBC也盯上這個都市傳說（有片）

台灣生產的膨化玉米零食「乖乖」，不僅是台灣民眾、也是許多香港人的集體回憶；而它的魅力原來不止於此，台灣甚至有一種都市傳說，只要在機器或工具傍放一包經典奶油椰子味「乖乖」，工作便會變得順利，就算連高科技的半導體產業，不少從業員也遵守這種看似搞笑的「習俗」。英國廣播公司（BBC）的Worklife欄目，日前也特地介紹了台灣這種現象。

Worklife單元不是英國廣播公司一般新聞報道，而是來自全世界、與工作相關的秘訣或趣聞，像是教你上班如何不打瞌睡等，台灣科技業常當作「鎮機之寶」的「乖乖」日前也登上版面。

報道說，「乖乖」有各種口味，而其中綠色包裝奶油椰子口味，多年來成為各種機械的護身符；從業員從點鈔機、到無線電塔旁邊都會擺上一包，希望這種膨化玉米零食能保佑機器正常運作，在實驗室、銀行，甚至醫院都可以看到「乖乖」的身影。

各中口味中 傳聞奶油椰子味才有「法力」

報道表示，在半導體產業領先全球的台灣，「乖乖」究竟何時開始有這種幸運符功能無人知曉。「乖乖」於1968年由廖金港的公司生產，起因是他的藥廠希望在淡季也有生意可做，因此開始生產餅乾、零食。

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▲ 台灣生產的膨化玉米零食「乖乖」，不僅是台灣民眾、也是許多香港人的集體回憶。

「乖乖」總經理、第三代的廖宇綺說，乖乖原本是特別為兒童製造的一款點心，當時在市場上獨一無二，但在一名研究生看中「乖乖」的諧音之後，故事有了新的發展。「乖乖」的傳奇從此誕生。

她說，「據稱這名研究生當時在寫論文，但是電腦一直Down機，因此他想到擺上護身符。結果擺了之後，機器就正常運作，他也即時完成論文。」

除了「乖乖」有要機器「乖乖表現」的意思外，使用綠色「乖乖」是因為綠色代表紅綠燈當中的綠燈，另外2種口味的紅色和黃色包裝就被指「沒有法力」。

「乖乖」總經理疑 都市傳說源自一個研究生

即使身為經營者，廖宇綺說，「乖乖」被科技業當作護身符的故事，她也是上網查到的，據稱那名研究生從事IT產業，因此「乖乖」的故事在科技業口耳相傳。

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廖宇綺說，公司並沒有特別推銷「乖乖」的保佑效果，「這個故事一直流傳，不同產業不同的人可以自行詮釋」。演變至今，銀行的點鈔機、公司的影印機、以及醫院的呼吸器旁邊都會擺上「乖乖」。

廖宇綺說，另外一項說法是擺放的「乖乖」不能過期，因此通常一年更換2次，一次在過年時，另一次在中元節。而且不能吃掉裡面的零食，否則就會失靈。

報道雖沒有點名哪些半導體公司的從業員，有遵守這個「乖乖」都市傳說，但有網民說，既然整個科技行業都有這現象，台積電等必不缺席，並調侃說：

台積電屹立不搖的秘密。

有機台的地方就有乖乖。

這個絕對不能被發現啊啊啊啊。

乖乖股價要大漲了！

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九十年代初的「乖乖」廣告：

責任編輯：鄧國強

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