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美軍頻繁在南海展示實力 卻暴露出這致命弱點？

國情動向 12:48 2021/04/19

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美媒指，美軍若介入台海及南海衝突，駐日基地的戰機恐難以支援

美國的航母戰鬥群頻繁在南海、台海展示實力，企圖威懾中國。美國媒卻指出，美軍近日在南海的海空聯合演習中，意外暴露出空中加油機遠不夠用的致命缺陷，一旦發生衝突，駐日基地的戰機恐難以提供足夠支援。這同時反映美國新一代戰機設計時犯下錯誤，無論是F-22還是F-35，都沒有重視航程問題。

美國海軍官方網站15日發布的照片顯示，4架全副武裝的美國空軍F-16戰機，日前從日本北部的三澤空軍基地起飛，歷經數百英里的航程後，從位於南海的美國海軍羅斯福號戰鬥群上空飛過。報道還特意提到，在美軍海空聯合演習當天，中國航母與美國航母處於同一片海域。

但福布斯（Forbes）雜誌指，F-16戰機能各自攜帶6枚空對空導彈，堪稱可靠的空中力量，但這些戰機的基地無論是距離台灣或是南海都實在太遠。為支持遠在南海的羅斯福號戰鬥群，F-16無論從距台灣南端約805公里的日本沖繩嘉手納基地起飛，還是從2,900公里外的三澤基地出發，都需要進行空中加油。由於美國空軍加油機裝有無線電詢答機，因此從公開的飛機追蹤網站上可以發現，當日美國空軍出動4架KC-135加油機，專門為4架F-16進行補給。

此事暴露出一個嚴重問題，要是從三澤基地出發的每架F-16戰鬥機都需要1架加油機，那麼美國空軍想干預台海，需要多少加油機？目前，解放軍已在距離台灣數百英里內修建了多個空軍基地，美軍只能依託於少數幾個空軍基地，但其中沒有任何一個基地，是距離解放軍可能登陸的台灣南部的500英里以內。此外，美軍最先進的F-35A隱形戰機也恐怕無法扮演關鍵角色，因為它的航程實在有限，導致它如今在遼闊的太平洋地區難以發揮核心作用。

文章又指，五角大樓希望美國海軍能充當「救火隊」，這也是羅斯福號和馬金島號兩棲攻擊艦頻繁展開巡邏的原因之一。由航母能直接駛入南海，連續出動多波次戰機投入戰鬥，比遠程奔襲的美國空軍戰機更加靈活。但同時，這些大型艦艇將很容易遭受解放軍的遠程反艦導彈、轟炸機和潛艇的攻擊。

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責任編輯：陳建錫

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