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人行副行長：人民幣國際化目標非取代美元 將擴大數字人幣試點

經濟脈搏 13:09 2021/04/19

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中國人民銀行副行長李波周日（18日）在博鰲論壇強調，人民幣國際化目標絕不是要取代美元或其它國際貨幣。他又稱，目前數字人民幣發展重點是推進在國內的使用，將擴大試點範圍；並正研究對比特幣等加密貨幣的監管規則。

李波在博鰲亞洲論壇2021年會「數字支付與數字貨幣」分論壇上表示，人民幣國際化是自然而然的進程，目標絕不是要取代美元或者是其他的國際貨幣，而是讓市場來做出選擇，實現進一步的國際貿易和投資的便利化。

對於數字人民幣推廣，李波表示現在還沒有一個具體時間表，未來將繼續做好試點工作，擴大試點範圍，打造數字化人民幣生態系統，提升系統安全性和可靠性，並制定相應法律和監管體系。

人行副行出李波，視像出席博鰲論壇。

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數字人幣國際化 不急於求成 

他稱，現正考慮在更多場景及城市試點數字人民幣，例如在北京冬奧會期間，數字人民幣不僅能為國內用戶所用，也能夠為國際用戶所用，會繼續試點，在這過程中進一步加強生態系統的建設。

他強調，數字化人民幣發展重點目前主要是推進在國內的使用，目標要建立一個非常紮實健康的國內數字人民幣生態系統。在同一場合，博鰲亞洲論壇副理事長、人行前行長周小川指出，數字人民幣的起始點是做好零售系統，最大的需求也在零售系統，把零售系統效率提高是所有開展其他業務的一個基礎。

不過，數字人民幣在跨境使用面臨挑戰。周小川稱，數字人民幣設計初始動機並非跨境支付，跨境還有很多複雜問題，比如各國央行主權貨幣的問題；不同央行數字貨幣的互操作性，是比一般想像更加複雜的問題。

李波表示，數字化人民幣國際化方面，中國加入了mCBDC，在探索不同方式實現央行數字貨幣之間的互操作性，對於這一複雜問題，不會急於求成要現在找到解決方案，現在對選擇不同的選項來實驗不同的技術，都是持開放心態。他稱，與國際合作夥伴一起合作，希望從長期來說會有跨境支付解決方案。

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外電引述京東科技首席經濟學家沈建光表示，人民幣數字化可能有助於其在跨境交易中的使用，但決定人民幣在全球範圍內角色的關鍵因素，是中國是否將放鬆其資本管制。「如果你想擁有一種全球儲備貨幣，就必須允許外國人持有並使用它。」

研加密貨幣監管規則

另外，對於加密貨幣交易，李波指出，比特幣是加密資產，是投資選項，本身不是貨幣，加密資產將來發揮的主要作用應該是投資工具，中國也正在研究，對加密貨幣這類用什麼監管規則，在此之前保持現在的做法。他稱，要確保對這類資產的投機不會造成嚴重的金融風險。他並強調，任何穩定幣若希望成為得到廣泛使用的支付工具，必須接受嚴格監管。

被問及螞蟻集團的整改時，李波表示，人行希望看到對金融科技公司監管的改革，讓有關部門來監管。

責任編輯：林佩怡

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