【大灣區】中央設專項資金 這些港澳創科平台優先受惠

▲ 專項資金將優先支付港澳的創科項目。資料圖片

國家發改委今日（19日）公布新政策，從中央預算設立專項資金，直接投資9個大灣區內地城市的創科、基建，以及具重大意義的項目，優先支持港澳元素突出的創科、創業平台，包括河套深港科技創新合作區、橫琴粵澳深度合作區等。相關政策即日起施行，有效期5年。

新印發的《粵港澳大灣區建設、長江三角洲區域一體化發展中央預算內投資專項管理辦法》提到，為了落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，更好發揮中央預算內投資作用，發改委根據相關規定制定了有關的投資專項管理辦法。

從範圍看，大灣區建設支持範圍包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等9市，優先支持河套深港科技創新合作區、橫琴粵澳深度合作區等。主要支持方向包括港澳元素較突出的科技創新平台、由政府投資的非經營性港澳青年創新創業平台、內地與港澳合作辦學的高等院校、連接內地與港澳的基礎設施互聯互通工程及其主要配套，以及對粵灣區建設具有標誌性或重大意義的其他領域項目。

具體資金安排方面，專項資金通過直接安排到項目的方式予以支持。大灣區建設以直接投資安排方式支持地方政府投資項目。長三角一體化發展支持符合條件的政府投資項目，採取直接投資或資本金注入方式；支持符合條件的企業投資項目，採取投資補助或貸款貼息方式。項目參照現有中央預算內投資專項支持標準確定相近領域項目的支持比例。沒有可參照專項的項目，原則上按照東、中、西部分別不超過固定資產投資額的30%、45%、60 %予以支持。

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責任編輯：陳建錫

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