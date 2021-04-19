廣州破「職業負評師」敲詐黨：網店不給錢便唱衰

給網店負評也能作為職業？近日廣州警方破獲一起「職業差評師」（內地稱負評為「差評」）團伙案件，揭相關人士敲詐網店經營者、擾亂「網購經濟」的內幕。內媒引述專家表示，不能容讓「職業差評師」恣意妄為，惟亦要保障消費者的「差評權」。

澎湃新聞報道，日前廣東警方破獲的一起「職業差評師」團伙案件，據報疑犯不單以惡意評論向商家索賠，更組建「打假退賠學習群」，傳授敲詐商家的方法和「話術」。

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報道指，有不法分子洞悉網絡評價「商機」，透過惡意評論或製造「刷屏」（本港稱「洗版」）評論當成職業，以故意抹黑商家來獲利。這不僅損害商家合法權益，影響大眾創業就業，也對消費者形成誤導，破壞網絡消費環境。

報道引述內地警方介紹，有團伙以「公益打假」為名，組織未成年人及閒散人員製造「網上碰瓷」，以惡意評論、灌水等手段施壓、要挾網店商家，索取「保護費」。如安徽合肥就有多年信譽良好的蛋糕店，在某電商平台上竟被投訴「蛋糕中有蟲子」。

據了解，少數不法分子以新開店鋪為目標，先發布多條評論，再進行敲詐，同時不斷提高「刪評」價碼，給店家施壓。有店鋪甚至被迫暫時關閉，或「破財擋災」。甚至有不法分子為惡意評論明碼標價，為不良店家提供打擊競爭對手的渠道。

專家：「差評」不可或缺 惟消費者權益要保障

惟報道亦指，此前上海一名女子因為給外賣「差評」，遭外賣員上門砸門、辱罵恐嚇，甚至被勒索200元「賠償」。當事人事後報警，有關外賣員涉嫌尋釁滋事被扣留10日，但女子亦恐再遭報復，因而被迫搬走。

報道引述專家稱，電商平台難以精準識別惡意差評，客服人員亦只能刪除部分被識別出的內容，令不法之徒有機可乘。且遭遇惡意差評店鋪數多，對單個店舖的直接損失卻少，為警方偵查帶來困難，店主維權不易。

不過專家同時指出，網絡評價不可或缺，對促進商家誠實經營、打造品牌意義重大。雖不能讓不法分子恣意妄為，惟亦要充分保障消費者給「差評」的權利。

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專家籲商家面對敲詐時敢於反抗，幫助遏制有關現象；又表示隨著大數據、人工智能等技術日漸成熟，相關平台應逐漸提高識別惡意評論的精準度；又呼籲有關部門強化監管措施，加大打擊有關不法行為的力度。

對於保證消費者給「差評」的權利，專家指，有關平台亦應建立制度性保護措施，通過技術手段在訂單完成後，隱藏消費者信息，並設立「匿名評價」選項，由消費者本人選擇評價公開方式。

近期內地破獲多起「職業差評師」案件，日前廣州南沙警方接獲舉報，破獲一個名為「大豬組」，成員分佈12省、年齡介乎15至25歲的犯罪團伙。事件引發內地傳媒及網絡廣泛關注。

責任編輯：黃良潤

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