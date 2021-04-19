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【大灣區】深中通道爭2024通車  央視：深圳咖啡熱着送中山（有片，多圖）

經濟脈搏 14:08 2021/04/19

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粵港澳大灣區在國家十四五規劃（2021-2025年）將加快建設，貫通深圳與中山、全長24公里的深中通道加緊趕工，爭取2024年通車，讓深圳機場與中山之間交通車程由2小時壓縮至20分鐘。廣東官媒形容，新通道將徹底改變大灣區珠江東西兩岸的交通格局，真正實現主要城市間一小時生活圈。

中央電視台也形容，有了這條通道，從中山到深圳送一杯咖啡都還是熱的。

真正實現大灣區主要城市一小時生活圈

深圳至中山跨江通道（深中通道）自2016年動工，全長約24公里的主體工程包括東、西兩座人工島，6.85公里海底隧道（沉管段長5.03公里），17公里的橋樑（含1666米主跨伶仃洋大橋、580米主跨中山大橋）及一座水下互通立交（東人工島）。

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項目按每小時100公里的高速公路標準設計，雙向8車道，總投資448億元人民幣，計劃於2024年建成通車。對於這條通道如何便利民眾，深中通道管理中心總工辦主任、副總工程師陳越說：

從這裡看過去，到深圳寶安機場，直線距離約20公里，到廣州南沙港，不過13公里。但現在要從中山開車到深圳寶安機場，要大約2個小時，到南沙港也要一個半小時。

深中通道通車，將極大地縮短珠三角各市通行的距離，中山到深圳機場，將由兩個小時變為20分鐘。深中通道將為大灣區的發展開拓嶄新局面。

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南方網報又也形容，深中通道將徹底改變粵港澳大灣區珠江東西兩岸的交通格局，極大地優化交通網絡，使粵港澳大灣區主要城市間一小時生活圈真正形成。

深中通道北距虎門大橋30公里，南距港珠澳大橋38公里，正處在珠三角東西兩岸高速公路網絡的A字型中心位置上，是整張高速公路網最為關鍵的一條網絡聯接線。而其建造，面對着很高的技術難度。

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南方網指，深中通道項目橫跨珠江口7條航道，航道上每天往來的船隻超過4000艘/次。為了滿足通航需求，深中通道在跨越伶仃航道時，採用了580米+1666米+580米的全球最大跨徑、全離岸海中三跨吊全飄浮體系懸索橋，橋面高達90米。

報道又指，深中通道具有「超寬、深埋、變寬」等技術特點的雙向八車道海底沉管隧道，在世界上尚無先例，採用的鋼殼混凝土沉管隧道結構也是國內外首次大規模應用，屬於全新的結構和技術。且相比傳統沉管隧道方案，該方案減少疏浚量1500萬立方米，直接經濟效益超過8億元人民幣，經濟和生態效益顯著。

深中通道建設難度高  這樣解決難題

央視則報道指，深中通道是一個充滿想象力的工程，是集橋、島、隧、水下樞紐互通爲一體的世界級超大跨海工程；深中通道通車後，中山和深圳距離縮短爲24公里、車程20分鐘。

央視形容，有了這條通道，從中山到深圳送一杯咖啡都還是熱的；中兩地同步進入「半小時生活交通圈」，促進粵港澳大灣區城市群在人文，物流，經濟，文化等領域的快速發展及交通的互聯互通。

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責任編輯：鄧國強

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