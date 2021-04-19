台媒：美國決定向台出售M109A6自走炮 將在近期公告

台媒《聯合報》獨家引述高層消息指，美國國防安全合作局（DSCA）將就台灣採購M109A6自走炮的方案，進行知會國會程序的公告，有關消息已透過美國在台協會（AIT）通知台灣當局。台軍則計畫在2035年至2025年分批交付，並在今年起進行附屬設施整建等前置工作。台國防部稱暫未收到正式通知。

北京已多次就美國對台軍售表示強烈反對，並批評有關做法 嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」勢力發出錯誤信號。 中方將根據形勢作出必要反應。

M109A6自走炮是美國炮兵部隊的主力火炮，可透過自動射擊管制系統（AFCS）、雷達，進行彈道計算，能自動瞄準、射後自動復瞄，可快速執行單炮定向定位及射擊任務，可於60秒內打出一發炮彈，軍方形容「一輛車能打出一個炮兵連的效果」。M109A6射擊榴彈時最大射程為24公里，若使用增程彈則可達30公里，搭配可精準導向的M982精準導引炮彈後，射程更可達40公里。

台軍炮兵部隊現役的火炮，包括M109A2及A5自走炮丶M114輪型牽引炮，以及M110A2八吋自走炮，裝備都已超過年限，最年輕的是M109A5，已經服役22年，最久的是M114牽引炮，服役69年。但報道引述台軍指，台方希望採購M109A6自走炮達到百餘輛，美國可能無法一次滿足該數量，台灣將在未來增購。

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責任編輯：陳建錫

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