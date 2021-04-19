內媒揭數十億條個人信息網上售賣 包括人臉信息

新華社旗下《經濟參考報》報道，內地私隱信息洩露規模呈「指數級」爆炸式增長，數十億條個人信息被明碼標價，資料甚至包括「面部活體信息」，其中在虛擬貨幣加持下，暗網、Telegram成為信息販賣的主要渠道，據指暗網洩露數據交易金額超10億元（人民幣，下同）。

報道指出，透過業內人士登錄Telegram、暗網，上億條各類別的個人信息正被公開售賣，包括個人的行蹤軌跡信息、徵信信息、財產信息、住宿信息、通信記錄，甚至是面部活體信息。在Telegram一個群組上看到，大量包括戶籍、手機號、定位、查人查檔、財產調查、開房記錄、流水等用戶信息被公開售賣。

▲ 《經濟參考報》微博截圖

交易金額超10億人仔

業內人士稱，有黑客將各種數據做了大數據集合，命名為社工機器人。網民只需在其中輸入相應需求，系統會自動將相關信息搜索出來。

除了Telegram，哈工大（深圳）—奇安信數據安全研究院執行院長劉川意表示，每年在暗網平台出售的各類洩露數據多達上萬起，每年洩露數據總量高達數十億條，交易金額超10億元。洩露信息包括政府機構公民信息，銀行、證券等金融機構客戶信息，各大電訊商機主，以及互聯網、快遞、酒店、房地產、航空、醫院、學校等各行各業客戶信息。

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93萬學生數據售30美元 足球App會員數據包2千美元

洩露數據量之大觸目驚心，但標價非常廉價，查一條信息搜索平均只需幾毛錢。暗網一份標稱剛出庫的某輔導機構全國高校93萬學生身份數據售賣，打包價格為30美元，已有18次成交。某快消品牌官方旗艦店銷售信息數據則報價16美元。身份證正反照、手持半身照也被打包售賣，這樣的照片共有1500套，售價為20美元。含賭博類會員的信息價格較高，某體育足球類App郵箱洩露VPN賬號密碼，並有推介會員數據，數據包售價高達2000美元，已有2單成交。另一份18萬條棋牌數據包，交易單價300美元。

▲ 《經濟參考報》截圖

劉川意表示，洩露在「暗網」的個人信息60%以上來自金融行業，金融業已經成為黑客最青睞的攻擊目標。

優質股民數據「貴在真實」 內鬼代查銀行卡餘額

報道指出，在一個某證券機構資金50萬以上優質股民信息頁面截圖，有近2.6萬條數據，擁有姓名、開戶證件號及電話號碼等，標榜「數據不多，貴在真實」標價168美元。另一個某證券公司多達16萬的客戶信息，標價368美元，指數據由內部渠道流出。有內鬼參與盜取批量信息，有帖子表示可以「代查名下所有銀行卡具體信息，不帶餘額1100美元，結果帶餘額需2200美元，1-5個工作日即可出結果」，去年8月以來已交易多達360單。

中國司法大數據研究院社會治理研究中心主任李俊慧表示，2016年至2020年，全國各級人民法院一審審結涉侵害個人信息犯罪且裁判文書已公開的案件中，從所涉個人信息數據來源行業來看，金融行業佔39.1%，排第一。

北京市朝陽區人民檢察院檢察官助理陳瑩璐表示，金融、中介、招聘等服務行業嚴重依賴電話、短信等途徑營銷，為提升營銷的針對性、有效性，買賣公民個人信息已成行業潛規則。

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責任編輯：林佩怡

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