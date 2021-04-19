「香港作用下降」要有危機感 經濟學家吳曉求談大灣區

中央近年全力推粵港澳大灣區發展，香港未來發展路向備受關注。內地知名經濟學家吳曉求周一（19日）在海南接受媒體訪問時坦言，過去香港是轉口貿易的重要基地，但隨國家全面發展，這個作用在下降。他認為香港需要有危機感、競爭意識，不能光等中央政策。

博鰲亞洲論壇2021年年會於海南舉辦，人民大學前副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求19日上午接受媒體訪問。面對媒體提問官方推動海南自貿港建設，是否排擠香港時，作出如上表示。

吳曉求首先提到，國家在新的時期，都會有新的發展戰略，比如粵港澳大灣區、將海南建設成自貿區、自貿港，還有長三角及京津冀一體化等區域發展，這是並行不悖，且互相協調的。

吳：香港不能再靠轉口貿易基地角

被問及粵港澳大灣區發展，是否影響香港的經濟地位、重要性？吳曉求坦言，香港和澳門在經濟體制上屬於境外，有三種貨幣，要怎麼協調非常關鍵，與此同時，過去香港對國家改革開放起到重要貢獻，為轉口貿易的重要基地，但隨著中國的全面開發，「這個作用在下降」。

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他認為，香港必須在科技創新、金融制度、法律制度、社會環境包括人才引進等方面做深度思考，不能只依靠轉口貿易、服務性質導向的模式來發揮作用。

相較於未來幾年海南自貿港建設的宏觀命題，吳曉求進一步點出，現在國家整個經濟規模、人均收入水準都在提高，特別是靠近香港的深圳、廣州，尤其深圳的科技創新能力非常強大。

他因此認為，海南自貿港建設會構成一定競爭，也是好事，能帶動香港的發展，且「實際上帶來更大挑戰的是深圳，深圳直接靠近香港」，直言有壓力就會找到出路，才會有改革的動力。

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吳曉求說，香港先進的管理制度、成熟的法制是其他城市需要學習的。另一方面，維護香港的繁榮發展，是國家基本國策之一，惟與此同時，也不能只等中央給政策，香港本身也需要有危機感、競爭意識，不能存在過去的優越意識。

責任編輯：鄧國強

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