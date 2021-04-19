女子上海車展「維權」 跳上Tesla車頂大喊剎車失靈（組圖，有片）

2021上海國際車展周一（19日）開幕，展間發生戲劇性一幕。一名身穿印有「剎車失靈」字樣T恤的女子，突然在特斯拉（Tesla）展台，站上一輛特斯拉展車頂部，並大喊「剎車失靈」，引來民眾圍觀拍照，後被抬離現場。事件在內地網絡引起熱議。

現場消息指，在上海國際車展特斯拉展台上，一名身穿「剎車失靈」字樣T恤的女子站上一輛特斯拉展車頂部，大喊「剎車失靈」，甚至有砸車動作，引來大批民眾圍觀及拍照。有現場保安上前試圖以雨傘遮擋圍觀者視線，卻遭女子搶走、撕爛。

事件擾攘約3分鐘。其後，該女子因行為過激，被保安帶走。事後展方於特斯拉展台圍起警戒線，並部署10數名保安維持現場秩序。

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此前，內地亦曾出現特斯拉車主公開維權事件，據報與近來特斯拉旗下車輛頻現疑似剎車失靈事件有關。內媒上月10日報道，河南安陽一女子坐在一輛特斯拉電車車頂上，用喇叭作廣播，聲稱煞車失靈，釀成交通意外傷及自己及父母。該女子稱，向特斯拉追查原因未果，要公開維權討回公道。

特斯拉近期在內地屢發事故。上海一名劉姓特斯拉車主本月11日向內媒反映，其日前駕車至停車場時，車上煞車系統突然失控，車輛直接撞向牆面，所幸無人受傷受傷。

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除剎車系統外，本年2月，有內地網民上傳影片，顯示其駕駛特斯拉行經墓地時，車上感應器卻顯示人潮擁擠，視頻引發福建等多地網民呼應，紛紛說有同樣經歷。內地媒體質疑，有關事件非靈異現象，而是Tesla系統出現漏洞。

去年11月，新華社亦曾發文批評特斯拉在內地召回存在安全風險的車輛後，卻向美官方否認車輛有問題，並推卸責任，稱中國監管當局對其施壓、當地車主濫用。文章評論稱，「這種無理傲慢不能慣」。

責任編輯：黃良潤

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