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華為抵禦美圍堵：旗艦店賣車 首款登場是這一輛

經濟脈搏 17:14 2021/04/19

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華為旗艦店明起賣車 首輛是這款

從聲明不造車到推出首款自動駕駛新能源車，再到賣車，華為以閃電速度攻入汽車領域。華為員工透露，周二（20日）起，華為旗艦店將開始賣車，首款車是與新能源車企業「賽力斯（SERES）」合作推出的「賽力斯華為智選SF5」、車中引進多種華為技術。華為消費者業務CEO余承東，據報周一（19日）會主持一場有關華為賣車的神秘會議。

證券時報報道，從影片中清晰可見一輛車，另外配文顯示「4月20日，華為旗艦店歡迎新夥伴，上海、深圳、成都」。隨後，華為旗艦店賣車的首款車型也曝光，首款車為賽力斯華為智選SF5，定位是高性能電驅轎跑SUV。

首款車為「賽力斯」華為智選SF5

賽力斯周一在2021上海國際車展正式發布了「華爲智選SF5車型」。該款共計推出兩款配置，售價分別爲21.68萬元人民幣（兩驅版）、24.68萬元人民幣（四驅版）。周三（21日）起可以在華爲商城、華爲體驗店、賽力斯官方APP、賽力斯體驗中心預訂。

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加快進軍汽車市場 華為在國內申請這2項專利

據稱，「賽力斯華爲智選SF5」是賽力斯與華爲深度合作，定位於「高性能電驅轎跑SUV」，車身會有華爲智選專屬標識；其搭載HUAWEI DriveONE三合一電驅動系統，HUAWEI HiCar人、車、家智慧互聯系統，以及HUAWEI Sound高品質音樂體驗。

報道引述消息稱，華為將於4月20日在華為上海全球旗艦店召開召開記者會，余承東將在發布會亮相。這或許將被稱為「華為史上重量級的記者會」，記者會將同時在線上進行直播。

華為向車BU投入5億美元 劍指美電動車巨頭Tesla？

【華為5G】倘華為遭禁 中國駐德大使暗示或報復德國汽車

而周一早上，市場就有消息顯示，華為智選將與小康股份達成正式合作，在其渠道售賣小康股份旗下新能源品牌賽力斯。而在今年3月9日，華為終端有限公司就與重慶小康工業集團股份有限公司在深圳舉行合作備忘錄簽訂儀式，雙方就新能源汽車領域的合作探討。

受此消息影響，A股華為電動車概念股周一開盤暴漲，北汽藍谷、小康股份、長安汽車、東風汽車、路暢科技等超過十檔漲停。

「賽力斯華為智選SF5」官方宣傳照片滙總：

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華為重申只賣技術不造車 「誰再建言即調離崗位」

愛立信寧撐華為不撐祖國 皆因中國市場給它兩大商利

責任編輯：鄧國強

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