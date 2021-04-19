外交部：人權問題上 美日對中國和世界人民有欠賬

在北京，外交部發言人汪文斌周一（19日）表示，在人權問題上，日美對中國人民和世界人民是有欠賬，促兩國反省並糾正自己的侵略行徑和侵犯他國人權的錯誤行為，而非干涉中國內政。

日本首相菅義偉日前訪問美國，與總統拜登會談，雙方會後發表聯合聲明，承諾加強合作應對中國，並52年來首提台海局勢，又關注香港和新疆人權問題，以及東海、南海局勢。

美日代表不了國際社會 應反省侵略行徑

汪文斌就美日聯合聲明提出3點回應，強調美日代表不了國際社會，沒有資格定義國際秩序，更沒有資格將自身的標準強加於人，批評美日嘴上鼓吹自由開放，實際上拉幫結派、搞小圈子、煽動集團對抗，才是對地區和平穩定的真正威脅、對國際規則秩序的肆意破壞。

他表示，要團結不要分裂、要平等不要霸權、要合作不要對抗才符合時代發展的潮流，才經得起歷史實踐的檢驗。

第二，汪文斌指在人權問題上，日美兩國對中國人民和世界人民是有欠賬的。他提到，日本上世紀30年代發動的侵略戰爭給亞洲國家特別是中國人民造成深重災難，但日本作為戰敗國，國內至今卻仍不時出現否認、美化侵略歷史的言行。他又稱，美國長期推行窮兵黷武政策，僅2001年以來，美國對外發動的戰爭就造成超過80萬人死亡，其中平民死亡人數達30多萬。

他說，日美應該切實反省並糾正自己的侵略行徑和侵犯他國人權的錯誤行為，而不是打著人權幌子行干涉中國內政之事，藉口人權問題抹黑他國形象、破壞他國穩定、遏制他國發展。中國人民不答應，世界人民也不答應。當務之急，日本應正視周邊國家和國際社會的嚴重關切，本著對世界各國人民生命健康負責的態度，立即停止實施向海洋排放核污水的決定，停止損人不利己的行為。

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促停止抗疫政治操弄 少添麻煩

最後，汪文斌批評，美國把抗疫政治化，對別國污名化，大搞甩鍋退群，認為美日應停止在抗疫問題上的政治操弄，珍惜生命，尊重科學，為促進國際抗疫合作多做實事，少添麻煩。

此前外交部重申，台灣、釣魚島是中國領土，涉港、涉疆事務純屬中國內政，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。直斥美日聯合聲明粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已通過外交渠道向美日表明嚴正立場。

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責任編輯：林佩怡

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