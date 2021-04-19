  • 23°C
香港時間 : 2021419日 (一) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習會否參美國氣候峰會？中方已受邀  正積極研究

國情動向 18:11 2021/04/19

分享：

習會否參美國氣候峰會？中方已受邀  正積極研究

針對國家主席習近平是否出席美國總統拜登（Joe Biden）22日主辦的領導人氣候峰會，中國外交部發言人汪文斌周一（19日）回應，「中方已收到美方的邀請，正在積極研究」。

中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

中方至今仍未確定，習近平屆時是否參加拜登主辦的這場氣候視訊峰會。

中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多

中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會

美國氣候特使克里（John Kerry）14至17日訪問中國上海，並與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。此後，中美18日對此發表聯合聲明，指「兩國均期待4月22日到23日美國主辦的領導人氣候峰會」。

中美曾聲明：兩國均期待峰會

此外，汪文斌針對克里這次訪問上海表示，雙方會談期間針對合作因應氣候變化、領導人氣候峰會、聯合國氣候變化架構公約、第26次氣候會議等議題，進行了「坦誠深入建設性的溝通交流，取得了積極的進展，重啟中美氣候變化對話合作渠道」。

美國全球氣候峰會前夕 中法德領導人談這些方面合作

克里稱「讓中國對氣候承諾負責」 　其實美國才是暖化元兇？

汪文斌指出，雙方強調，氣候變化是對人類生存發展嚴峻而緊迫的威脅。中美兩國將加強合作，與其他各方一道共同努力應對氣候危機，全面落實「聯合國氣候變化架構公約」及其「巴黎協定」的原則和規定，為推進全球氣候治理做出貢獻。

他說，中美雙方將繼續保持溝通對話，在強化政策措施，推動綠色低碳轉型，支持發展中國家能源低碳發展等領域，進一步加強交流與合作。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

相關文章

中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多
2021/04/18
中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多
中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會
2021/04/18
中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會
【氣候合作】韓正視像晤克里 強調腳踏實地實現碳中和目標
2021/04/17
【氣候合作】韓正視像晤克里 強調腳踏實地實現碳中和目標
美國全球氣候峰會前夕 中法德領導人談這些方面合作
2021/04/16
美國全球氣候峰會前夕 中法德領導人談這些方面合作
中美氣候特使會晤前夕 日本提組建「民主聯盟」促中國減排
2021/04/15
中美氣候特使會晤前夕 日本提組建「民主聯盟」促中國減排
地緣政治 政治 外交 氣候暖化 拜登 習近平 中國外交部 中國 美國 中美關係

下一篇文章

女子上海車展「維權」 跳上Tesla車頂大喊剎車失靈（組圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
美交通部長「酸」：中國人比美國人享更好基建 我不滿意
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
白宮芯片峰會排除中企 環時：這是同中國脫鉤陰謀
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？