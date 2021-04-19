▲ 習會否參美國氣候峰會？中方已受邀 正積極研究

針對國家主席習近平是否出席美國總統拜登（Joe Biden）22日主辦的領導人氣候峰會，中國外交部發言人汪文斌周一（19日）回應，「中方已收到美方的邀請，正在積極研究」。

中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

中方至今仍未確定，習近平屆時是否參加拜登主辦的這場氣候視訊峰會。

中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多

中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會

美國氣候特使克里（John Kerry）14至17日訪問中國上海，並與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。此後，中美18日對此發表聯合聲明，指「兩國均期待4月22日到23日美國主辦的領導人氣候峰會」。

中美曾聲明：兩國均期待峰會

此外，汪文斌針對克里這次訪問上海表示，雙方會談期間針對合作因應氣候變化、領導人氣候峰會、聯合國氣候變化架構公約、第26次氣候會議等議題，進行了「坦誠深入建設性的溝通交流，取得了積極的進展，重啟中美氣候變化對話合作渠道」。

美國全球氣候峰會前夕 中法德領導人談這些方面合作

克里稱「讓中國對氣候承諾負責」 其實美國才是暖化元兇？

汪文斌指出，雙方強調，氣候變化是對人類生存發展嚴峻而緊迫的威脅。中美兩國將加強合作，與其他各方一道共同努力應對氣候危機，全面落實「聯合國氣候變化架構公約」及其「巴黎協定」的原則和規定，為推進全球氣候治理做出貢獻。

他說，中美雙方將繼續保持溝通對話，在強化政策措施，推動綠色低碳轉型，支持發展中國家能源低碳發展等領域，進一步加強交流與合作。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

