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鄭永年稱印太戰略倘變「小北約」 RCEP恐失效

國情動向 19:07 2021/04/19

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鄭永年稱印太戰略倘變「小北約」 RCEP恐失效

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年周一（19日）表示，中國面臨兩條路線之爭，經貿路線與軍事路線，如果美國所做的印太戰略最終成為經濟戰略，那便沒多大問題；但若往軍事方向發展成真正「小北約」，那麼「區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）」就變得沒有多大作用。

鄭永年在博鰲亞洲論壇「RCEP：前景與影響」座談做上述表示。針對RCEP中有7個成員，同時也是「跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）」成員，像是日本；他們應當在RCEP與CPTPP中，各自發揮甚麼樣的角色？它們是否能履行協議的承諾？

鄭永年：美方眼中  RCEP是由中國主導

鄭永年說，多邊主義越來越多，卻也越來越廉價，問題在於如何執行。尤其是RCEP，有一些國家屬於TPP（CPTPP前身），但最近發展是日本把美國因素（帶入），還有美國印太戰略，如果按照美國這種趨勢走下去，很容易把RCEP消化掉。

鄭永年倡中國做好一件事 便不怕拜登同盟圍堵

鄭永年：中國有這武器 拜登想打圍堵戰注定失敗

鄭永年說，RCEP在美國看來是中國主導的體系，印度也沒有加入RCEP，因此儘管現在RCEP還沒開始，中國有很大的挑戰。亞太地區有經貿合作需要，另方面又面臨兩條路線之爭，即經貿路線與軍事路線。

鄭永年說，如果美國所做的印太戰略最終成為一個經濟戰略，那沒有關係，這對RCEP互相競爭沒有關係。美國做的如果往軍事方向發展，變成真正的小北約，且實際做成比北約還大，人口經濟規模還更大，那RCEP就沒有多大用。中美之間的全面競爭已經不可避免的在進行。

鄭永年談拜登：不對他抱幻想  但中國不怕強硬

鄭永年：中國優勢比美國大 切忌犯下這種「顛覆性錯誤」

【知識庫：RCEP與CPTPP】

區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）是由東南亞國家聯盟（東盟）十國發起，由中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭等與東盟有自由貿易協定的五國共同參加，共計15個國家所構成的高級自由貿易協定。

此協議也向其他外部經濟體開放，比如中亞國家、南亞及大洋洲其他國家。RCEP旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定。經批准生效後，「各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、10年內降至零關稅的承諾為主」。

CPTPP由美國退群的TPP改組

至於跨太平洋夥伴全面進展協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），原稱為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），最初是由亞太經濟合作組織成員發起，從2002年開始醞釀的一組多邊關係的自由貿易協定，旨在促進亞太區的貿易自由化。

但至2017年1月23日，時任美國總統特朗普簽署行政命令，讓美國退出TPP。同年11月11日，TPP改組為CPTPP，同時把22條由美國主張但他國多反對的條文凍結。

2018年1月23日，各國代表決定於同年3月初在智利簽署該協定。同年3月8日簽署儀式在智利聖地牙哥舉行，由日本、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利以及秘魯11個國家所共同簽署。同年12月30日，該協定正式生效。

2021年1月31日，英國正式向該年度議長國日本提出加入申請，成為第一個正式申請加入TPP的「非發起國」國家。

責任編輯：鄧國強

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