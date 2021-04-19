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竊聽通話？ 荷蘭電訊商：沒跡象表明華為不當監控用戶

國情動向 20:07 2021/04/19

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荷蘭傳媒《國民日報》（De Volkskrant）近日報道，根據2010年一份報告，中國電訊設備商華為可能在荷蘭皇家電信（KPN）不知情的情況下，監控其用戶的通話，據報甚至可以監聽時任荷蘭首相巴爾克嫩德的通話。

路透報道，KPN周一（19日）表示，據其所知，華為並未不當監控其任何用戶。

作為KPN的3G和4G移動網絡設備主要供應商，華為否認任何監控KPN用戶的講法。華為荷蘭方面稱，其員工沒有訪問KPN網絡和數據的權限；又指報道甚至指控荷蘭時任首相可能被監控，是「完全不可信」。

KPN確認報道中的報告，但指報告目的是為了分析相關風險；而負責報告的諮詢公司Capgemini，並未確認華為曾監視任何用戶或是獲取了數據。KPN強調，多年來，從未觀察到華為獲取了客戶信息。Capgemini以保守客戶秘密為由拒絕置評。

在美國拉攏盟友封殺華為5G後，KPN去年10月宣布，選擇瑞典的愛立信建設5G網絡。

任正非：政府從未要求華為竊聽美國

美次卿稱「華為是中國監控工具」促封殺 德國仍不拒之門外

【中美科技戰】商務部籲荷蘭 就華為5G、EUV光刻機秉持公平立場

【華為5G】美封殺華為蔓延歐洲巴爾幹  保加利亞等3國加入

責任編輯：林佩怡

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