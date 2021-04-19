中證監：防外資大進大出 維護資本市場穩定

中國證監會副主席方星海今日（19日）在博鰲亞洲論壇表示，高度重視外資會否在中國市場大進大出，若某一個外資賬戶資金進入A股後導致市場大幅波動，證監會就會暫停它交易。

方星海指出，中證監會做好防範工作，特別關注對沖基金等投資者，會繼續與境外投資者及監管部門溝通，並與香港證監會保持恒常溝通，有信心在開放過程中維護好資本市場穩定。

他續稱，自從A股納入富時等多個國際指數後，股市運作比以往平穩得多，主要是外資在中國股市的定價影響力增強。截至3月底止，外資在A股的比例已提升至5%，相信隨着中國股市在國際指數的納入因子提升，將進一步吸引外資流入。

堅定不移推進中美金融合作

對於中概股在美上市的監管問題，方星海表示，中證監將堅定不移地推進中美金融合作。他指，合作中也會有一些問題，是正常的，比如中概股在美上市存在審計監管的問題，PCLB（美國上市公司會計監察委員會）要對會計師事務所檢查，中證監認為他們的訴求是完全合理的，將來上交所也可能迎來美國公司的上市，他們也需要符合中國的規則。

他表示，要找到一個合適的辦法，讓PCLB能夠順利檢查中國的會計師事務所，同時檢查的過程中也要符合中國的國家安全方面的要求。關於PCLB檢查中國會計師事務所的辦法，中證監認為中方提供的辦法是符合雙方要求的，但去年8月份提供的最新版本還未獲得PCLB的回應。希望美國新一屆政府到位後重新重視中美金融合作，誠心誠意解決這些問題。

責任編輯：蒯宇澄

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