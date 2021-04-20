【博鰲論壇】習近平暗批美：世界要公道 不要霸道（附講話全文）

▲ 【博鰲論壇】習近平暗批美：世界要公道 不要霸道

博鰲亞洲論壇2021年年會於海南舉辦，在今日的開幕式上，國家主席習近平以視訊方式出席並發表主旨演講。他強調，人為「築牆」、「脫鉤」損人不利己。要摒棄冷戰思維和零和博弈，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。

時值中美角力白熱化，習近平的談話儘管沒有點名，但矛頭所指引外界各種解讀。

世界不要霸道 別被個別國家帶節奏

習近平強調，20年來，亞洲國家深入推動區域經濟一體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。作為亞洲大家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。論壇見證了中國、亞洲、世界走過的不平凡歷程，為促進亞洲和世界發展發揮了重要影響力、推動力。

他表示，百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升。我們所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。

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習近平說，人類社會應該向何處去？我們應該為子孫後代創造一個什麼樣的未來？對這一重大命題，我們要從人類共同利益出發，以負責任態度作出明智選擇。他提出四點倡議，分別是

平等協商，開創共贏共享的未來

開放創新，開創發展繁榮的未來

同舟共濟，開創健康安全的未來

堅守正義，開創互尊互鑒的未來

他表示，國際上的事應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

脫鉤損人不利己 反對任何形式「新冷戰」

要抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史機遇，大力發展數字經濟，在人工智能、生物醫藥、現代能源等領域加強交流合作。在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脫鉤」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

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經歷了疫情洗禮，各國人民更加清晰地認識到，要摒棄冷戰思維和零和博弈，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。要弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，倡導不同文明交流互鑒，促進人類文明發展。

習近平宣布，中方將在疫情得到控制後即舉辦第二屆亞洲文明對話大會，為促進亞洲和世界文明對話發揮積極作用。

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在「一帶一路」方面，習近平強調，「一帶一路」不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來。到2030年，共建「一帶一路」有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。中國將本著開放包容精神，同願意參與的各相關方共同努力，把「一帶一路」建成「減貧之路」、「增長之路」，為人類走向共同繁榮作出積極貢獻。

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習近平最後強調，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。在對外開放方面，中國將積極參與貿易和投資領域多邊合作，全面實施《外商投資法》和相關配套法規，繼續縮減外資准入負面清單，推進海南自由貿易港建設，推動建設更高水平開放型經濟新體制。歡迎各方分享中國市場的巨大機遇。

責任編輯：尹航

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