布林肯：美要引領綠能革命 贏得與中國競爭（有片）

▲ 布林肯：美要引領綠能革命 贏得與中國競爭

中美角力已開闢綠色能源新戰場。美國總統拜登當地時間22日主持全球領導人的線上氣候高峰會，在此前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日在一次談話中承認，美國在發展再生能源上落後於中國，若無法引領再生能源革命，很難想像美國能贏得與中國的長期戰略競爭。

布林肯當地時間周一（19日）在馬利蘭州一場合發表演講時，指中國是目前太陽能電板、風力渦輪、電池與電動汽車的世界最大製造與出口國，擁有全球三分之一的再生能源專利。

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「美國落居其後，若無法迎頭趕上，將錯失良機，無法形塑反應美國利益與價值的全球氣候未來，美國人民也會失去工作機會」，布林肯說。

布林肯解釋，美國全國工作機會增長最快的領域，是太陽能與風電，若無法引領再生能源革命，很難想像美國會贏得與中國的長期戰略競爭。

美若無法迎頭趕上 美國人失工作機會

他又說，自然災害在去年給美國帶來損失約1000億美元；暴雨、大旱與極端氣候，讓越來越多人流離失所，氣候危機的代價不成比例地落在無法負擔的族群身上，低收入與非裔社群面臨沉重打擊。

布林肯說，全球正落後於6年前巴黎氣候協定所定的目標，如今美國目標明確，需要將全球暖化控制在攝氏1.5度之內，以避免災難。

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他強調，美國佔全球人口的4%，是溫室氣體第二大排放國，佔全球排放量15%；即便美國明天就完成淨零碳排，也無法遏止劣勢，必須全球合作應對。

除了降低溫室氣體排放，布林肯表示，美國還要推動創新與相關產業，到2025年，再生能源市場將超過2萬億美元，是美國如今的35倍。

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在全球氣候峰會登場前，拜登的氣候變遷總統特使克里（John Kerry）赴中國訪問，尋求美中合作；布林肯說，美國與其他國家的合作，不代表容許該國可就此為其惡劣行為開脫，氣候變遷不是交易籌碼，是全民未來。

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拜登邀請40國首腦，22日參與聯合國氣候變化大會（COP26）峰會的線上會議。俄羅斯克里姆林宮表示，總統普京（Vladimir Putin）將與會並發表演說，路透社報道，這意味普京對與美方對話抱持開放態度。

中國國家主席習近平還未確認出席，中國外交部發言人汪文斌表示，「中方已收到美方的邀請，正在積極研究」。中方上周宣布，習近平受邀參加法德中三方領導人氣候視訊峰會。

責任編輯：鄧國強

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