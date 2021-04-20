Tesla回應女子車展「維權」稱不妥協 央視促監管部門介入（第四版）

周一（19日）一名女子在上海車展期間站上特斯拉（Tesla）展車頂「維權」，引發關注。對此，特斯拉副總裁陶琳同日回應事件稱，其公司「不可能妥協」。對此，內地官媒連發2文評論事件，形容其回應「傲慢」。央視周二（20日）晚上評論稱，特斯拉與事主各執一詞，要化解爭鬥，監管部門介入是最好的方式。

（新增稿末中央政法委回應、央視評論）

據周二（20日）上海警方通報，目前該名女子已因擾亂公共秩序被當局處以行政拘留五日。

Tesla：不可能妥協 女子背後應該有人

特斯拉副總裁陶琳周一接受內媒《財經》雜誌就此事的訪問時，回應稱不可能答應該女子的訴求，因有關訴求是不合理的。陶透露，特斯拉曾提出很多解決方案，並願出錢替其車輛做檢測，惟其拒絕配合，堅持索要高額賠償，並只願「用鬧的方法」。

陶琳坦言：

我覺得她（該名女子）也很專業，背後應該是有（人）的。

女子上海車展「維權」 跳上Tesla車頂大喊剎車失靈（組圖，有片）

Tesla特斯拉開進無人墓地 感應器上竟全是人？（組圖，有片）

陶琳又稱，很多企業發展過程均面臨類似問題，「今天是特斯拉，明天是其他的（企業）」。特斯拉無法妥協，因這是「新產品發展必經的一個過程」。

對此，內地官媒新華社周一及周二連續2日發文回應事件。在周一的文章中，官媒稱發生此類事件，當局固然理應依法調查及處理，惟車廠面對消費者對其質量和服務的關切，應認真直面問題，對質量的自我要求、對用戶的承諾需與市場期待匹配，才能獲得消費者信任和青睞。

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新華社：感受不到解決問題的誠意

而其周二的文章則形容特斯拉高層回應「傲慢」及令人費解，幾乎讓人感受不到解決問題的誠意。評論認為，有關高層指該女子背後「有人」的說法不妥當。特斯拉作為「明星」企業，應具備讓消費者滿意的產品和服務態度。

評論又指，雙方應在法治框架內表達訴求，既不能鼓勵維權者「一鬧就靈」，也不該讓人覺得企業方「店大欺客」。若車企不能提供質量好的產品及良好的售後服務，及保障消費者駕駛安全，甚至惡意猜測維權者動機，或會「砸了自己的招牌」。

評論稱，中國是全球最大汽車產銷市場之一，車企均須對中國市場存敬畏之心，誠懇接受消費者監督，否則或被市場邊緣化。對車企涉嫌「店大欺客」，有關部門也要加強監管，維護消費者權益。

政法委媒體：不能對中國消費者缺少敬畏

中央政法委旗下「長安劍」周二也發應稱，女車主以極端方式大鬧車展，擾亂了公共秩序，固然應當道歉。惟中央政法委亦指：

特斯拉必須面對中國客戶的拷問，否則責任何在？擔當何在？

政法委批評，特斯拉作為新能源汽車領域的佼佼者，不能為車主提供安全可靠的產品，及切實可行的問題解決方案，反而再三爆出安全事故，將車主置於險境。

政法委又強調，特斯拉突出業績源於中國民眾給其發展契機，其不能對中國市場和消費者缺少敬畏；在中國做生意，就要遵守中國的法律法規。

周二晚上，央視熱評指出，涉事車輛究竟是否存在剎車失靈，應有監管部門主持公道，如邀請雙方信得過的檢測機構檢測。再比如依法調查特斯拉究竟是否存在剎車失靈的共性問題？有媒體報報，據不完全統計，去年至今內地發生的特斯拉電動汽車「失控」事故高達10多宗。

評論表示，無論何時何地，霸道傲慢都解決不了根本問題，堅守公道才能抵達正義，平息爭執。

上海國際車展周一開幕，展間發生戲劇性一幕。一名身穿印有「剎車失靈」字樣T恤的女子，突然在特斯拉（Tesla）展台，站上一輛特斯拉展車頂部，並大喊「剎車失靈」，引來民眾圍觀拍照，後被抬離現場。事件在內地網絡引起熱議。

綜合內媒報道，今年2月21日，張姓女子的父親駕駛特斯拉的Model3，搭載一家三口及張女1歲多侄女回家。在通過紅綠燈路口時，張父發現踩剎車時車輛未有減速，隨後私家車發生意外，撞向路邊的水泥防護欄。經醫院診斷，張父因意外出現輕微腦震盪；張母則有多處軟組織損傷。

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責任編輯：黃良潤

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