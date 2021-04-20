【博鰲論壇】朱民：首季GDP增幅是數據幻影 碳中和助科技創新

國際貨幣基金（IMF）前副總裁朱民昨日（19日）在博鰲論壇上表示，今年看宏觀數據需時，須提防因去年基數過低而出現的數據幻影，包括首季度18.3%的GDP增幅。對於中國的碳中和目標，他認為，背後的根本是科技創新，能耗量最大的工業、交通、建築領域將被新技術改寫，逼中國走上科技創新之路。

朱民表示，首季度GDP增幅令許多人興奮，但更應用作比較的是去年四季度，而非去年同期。按季增長0.6%，這表明中國經濟在繼續恢復和走強。其中消費恢復得很好，對經濟增長的貢獻重回50%左右，但這也會帶來挑戰，「如果進口因為種種外部原因不能快速增長，會導致貿易順差上升很快。過去十多年中，中國花了大力氣將貿易的淨出口順差逐漸往下壓，走向國內市場經濟需求為主。從這個意義上來說，我們可能會又一次面臨擴大貿易順差的餘額。」

對於中國的碳中和目標及前景，朱民認為要在30年間由碳達峰過渡到碳中和，是人類發展史上前所未有，碳中和是將中國提升勞動生產率、推動科技創新發展的重大抓手。他指，中國需在現有基礎上大幅提高能源效率，削減化石能源佔比，轉向以清潔能源主導，進而將重塑中國經濟，改變每個人的生活方式。碳中和逼著中國走向科技創新之路。比如氫能，現階段價格很高、面臨運輸瓶頸，但就像光伏發電，過往成本曾經高達100美元，現在已降至5美分左右。

他指，中國人均GDP在1萬美元左右，預計2050年左右，經濟可能會翻番再翻番。減排和經濟發展併行仍是挑戰，服務業和工業都仍處於增長通道，須在經濟增長的同時減少碳排放。按推算，一次能源消耗基本上要維持不變甚至下降，反過來說，即是要用1/4的能源支撐經濟增長。

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責任編輯：陳建錫

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