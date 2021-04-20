解放軍對台戰區演練空襲  罕曝轟6投彈畫面（多圖，有片）（第二版）

▲ 解放軍對台戰區演練空襲 罕曝轟6投彈畫面

中美地緣政治角力白熱化，台海局勢持續緊張之際，央視及解放軍通報，東部戰區空軍航空兵某團十多架轟-6戰機，近日曾展開持續9小時的實彈突擊訓練；其中罕有地以轟-6戰機「第一視角」，曝光投擲炸彈的畫面。

（新增末段報道71集團軍演練）

由於東部戰區被視為對台灣戰區之一，今次投彈空襲演練引起外界注目。

央視軍事報道，當天在華東某個軍用機場，東部戰區空軍航空兵幾十架轟-6戰機展開持續9小時的實彈突擊訓練，戰機在低能見度的天氣下起飛，編組戰鬥隊形。進入目標區域後，戰機在不同高度對地面目標展開實彈突擊。

低能見度的天氣下起飛

但報道未有提及今次演練是在具體在哪一天進行，日前東部戰區海軍航空兵也曾展開反艦導彈實彈射擊訓練。

解放軍20架次軍機入台灣西南空域 不滿美台簽備忘錄？

解放軍少將談軍費：中國崛起就要拿起「打狗棍」

而解放軍新聞傳播中心主辦的「空軍新聞」微信公衆號，在周日（18日）公布更多這次空襲演練的細節。

軍方指出，演練在中午12時許進行，十多架戰機在低能見度氣象條件下，以梯次升空、並迅速形成戰鬥隊形，然後奔赴某陌生靶場。戰機從不同方向多次進入目標區域，在不同高度分別對地面目標實施實彈突擊。

跨晝夜訓練 投彈命中目標

演練持續多個小時後，夜幕降臨，隨即進行夜間訓練；由於目標搜索識別困難，保障難度大，對飛行員、指揮員及地面保障人員都提出了更高要求。至晚上9時許，隨著最後一架戰機平穩降落，此次跨晝夜訓練圓滿結束。

當日指揮員、副師長宋曉峰說，「通過這種常態化訓練，我們總結摸索出一系列戰術戰法，提高了部隊『全時待戰、隨時能戰』的能力」。

轟-6戰機演練空襲全程：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【兩會2021】習語解放軍：中國安全不穩定性較大 重申備戰

美司令示警解放軍一部署 或瓦解美軍空中霸權（組圖，有片）

央視則引述空軍航空兵某團飛行大隊長王江南表示，機組投擲了兩枚實彈，按毀傷效果比喻的話，對地面的人員還有車輛、建築物，形成有效的殺傷和摧毀。

宋曉峰還表示，「組織的跨晝夜飛行，主要是鍛煉部隊陌生靶標搜索識別，和複雜電磁環境下的突擊突防訓練，有效提升部隊的作戰能力」。

轟-6是解放軍主力戰略轟炸機，主要擔任戰術轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多種任務。

該機已衍生出多種機型，其中轟-6K可攜帶至少6枚遠程空射巡航導彈，射程可達1500到2000公里，具備向關島和中南半島地峽發射遠程巡航導彈的能力。轟-6K的作戰半徑超過3500公里，打擊能力覆蓋第二島鏈。

另外，東部戰區71集團軍一個合成旅近日亦展開滲透偵察等訓練。該集團軍官方微博「東南亮劍」發布訊息時，罕有地曝光部隊所用的各種裝備，包括「星空作戰服」等等。【詳見：下一頁】

解放軍「力量倍增器」量產 成角力「第一島鏈」神器（組圖）

解放軍密製「鐵甲奇俠」？一種神秘裝備曝光（組圖，有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解