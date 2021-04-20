環時民調：中國經濟快速崛起後 逾四成人已「俯視」西方

▲ 環時民調指，中國的快速崛起，增加了國內年輕人看待西方時的底氣

國家主席習近平在今年全國兩會上提出「中國已可平視世界」後，《環球時報》調查年輕一代對西方國家的觀感變化，近五成認為中國已「平視」西方，逾四成更選擇「俯視」。至於覺得要仰視西方的，從5年前的接近四成，跌至不到一成。分析指，在經濟快速崛起下，中國人底氣更足，並重新審視對西方的態度。

該民調通過在綫填答問卷的方式收集數據，調查時間為本月9日至12日，共回收有效問卷1,281份，受訪者來自全國100多個城市，年齡在15歲至35歲之間。民調設定多條問題，在「今天提到西方國家，您心裡是甚麼感覺」一項中，48.3%受訪者選擇「平視」、41.7%選擇「俯視」、8.1%選擇「仰視」。

在「您認為中國在哪些領域的影響力已超越西方國家」一項中，60.3%受訪者認為是「社會治安」，57.1%回答「對人權的尊重」，選擇「歷史文化」的也佔53%，這3個領域同樣也是中國年輕人認為西方可藉鑑中國經驗的領域。至於「如果經濟條件允許，您最想去西方國家做甚麼？」一項中，54.6%受訪者回答「旅遊」，10.9%想去「留學」，25.9%表示「不想去」。至於想去旅遊及留學的受訪者中，分別有53.8%和38.1%人稱意願比以前有所下降。

上海復旦大學教授沈逸解讀指，民調反映出年輕人更具備國際視野，對西方有基於事實的公正、公允評價，也折射出中國崛起的客觀現實，「從仰視西方到平視西方，這是漸進和突變並存的過程，是一個從『量變』到『質變』的過程」。通過本次疫情，中國人也看到西方自由和人權形象的崩塌。中國外交學院教授李海東則指，以往西方國家在經濟、科技等有較明顯優勢，但過去數年它們遭遇一系列失敗，中國則快速崛起，令國人進入了對西方「再審視的時代」。

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責任編輯：陳建錫

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