歐外長公布「印太戰略」 提歐盟區內軍事存在重要性

歐洲聯盟(EU)周一(19日)提出「印太地區合作戰略」,決定加強其在印太地區的影響力,並與理念相同的伙伴及相關機構合作,應對區內挑戰。儘管歐盟強調該戰略非針對中國,惟報道指,歐盟亦意圖透過有關戰略,對抗中國日益崛起的實力。

歐洲對外事務部(EEAS)周一發聲明指,歐盟27國外長開會後,同意「印度太平洋地區合作戰略」(Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)的結論,將加強歐盟在印太地區的影響力。歐盟內部將繼續就有關戰略作討論討論,計劃在今年9月正式公布詳細戰略內容。

聲明指,歐盟是印太一大持分者。目前印太地區當前已出現激烈的地緣政治競爭,加劇貿易、供應鏈、技術、政治和安全等領域的緊張局勢。另區內人權亦受挑戰,日益威脅到區域穩定及安全,進而影響歐盟利益。

因此,歐盟基於促進民主、法治、人權及國際法,應加強在印太地區的戰略聚焦、存在及行動;歐盟亦會與在國防及安全問題上理念相同的伙伴及相關機構,進一步發展關係及加強合作,以回應對國際安全,例如海洋安全的挑戰,在印太地區維護基本權利。

聲明又提到,歐盟將繼續探索與印太地區洽談及簽訂貿易投資協議。

台媒引述「印太地區合作戰略」文件稱,歐盟會員國承認歐洲海軍在印太地區存在的重要性。報道指,有關文字呼應了法國、德國派遣或意欲海軍,到印太地區航行的行動。

路透則引述歐盟外長的聲明稱,有關戰略並非針對中國。惟報道認為,該戰略亦意圖對抗中國日益崛起的實力,並意味歐盟或將在印太議題上更高調,包括向該區派遣更多歐盟人員,更多地進行區域投資,並提高在區域安全方面的參與,如派遣船隻到南海航行。但對有關細節,歐盟各國尚未達成一致。

報道又指,歐盟在聲明中釋出支持美國總統拜登(Joe Biden)對華立場的信號。外界擔心,中國尋求技術及軍事現代化,將對西方及其亞洲貿易夥伴構成威脅。

不過報道亦引述歐盟有關文件稱,歐盟期望與中國簽署雙方在2020年底,原則上達成一致的投資協定。

