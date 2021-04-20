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歐外長公布「印太戰略」 提歐盟區內軍事存在重要性

國情動向 13:45 2021/04/20

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歐洲聯盟（EU）周一（19日）提出「印太地區合作戰略」，決定加強其在印太地區的影響力，並與理念相同的伙伴及相關機構合作，應對區內挑戰。儘管歐盟強調該戰略非針對中國，惟報道指，歐盟亦意圖透過有關戰略，對抗中國日益崛起的實力。

歐洲對外事務部（EEAS）周一發聲明指，歐盟27國外長開會後，同意「印度太平洋地區合作戰略」（Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific）的結論，將加強歐盟在印太地區的影響力。歐盟內部將繼續就有關戰略作討論討論，計劃在今年9月正式公布詳細戰略內容。

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聲明指，歐盟是印太一大持分者。目前印太地區當前已出現激烈的地緣政治競爭，加劇貿易、供應鏈、技術、政治和安全等領域的緊張局勢。另區內人權亦受挑戰，日益威脅到區域穩定及安全，進而影響歐盟利益。

因此，歐盟基於促進民主、法治、人權及國際法，應加強在印太地區的戰略聚焦、存在及行動；歐盟亦會與在國防及安全問題上理念相同的伙伴及相關機構，進一步發展關係及加強合作，以回應對國際安全，例如海洋安全的挑戰，在印太地區維護基本權利。

聲明又提到，歐盟將繼續探索與印太地區洽談及簽訂貿易投資協議。

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台媒引述「印太地區合作戰略」文件稱，歐盟會員國承認歐洲海軍在印太地區存在的重要性。報道指，有關文字呼應了法國、德國派遣或意欲海軍，到印太地區航行的行動。

路透則引述歐盟外長的聲明稱，有關戰略並非針對中國。惟報道認為，該戰略亦意圖對抗中國日益崛起的實力，並意味歐盟或將在印太議題上更高調，包括向該區派遣更多歐盟人員，更多地進行區域投資，並提高在區域安全方面的參與，如派遣船隻到南海航行。但對有關細節，歐盟各國尚未達成一致。　

報道又指，歐盟在聲明中釋出支持美國總統拜登（Joe Biden）對華立場的信號。外界擔心，中國尋求技術及軍事現代化，將對西方及其亞洲貿易夥伴構成威脅。

不過報道亦引述歐盟有關文件稱，歐盟期望與中國簽署雙方在2020年底，原則上達成一致的投資協定。

責任編輯：黃良潤

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