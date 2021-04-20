▲ 王岐山現身博鰲論壇 脫稿自稱「臨時主持人」爲習主席報幕

博鰲亞洲論壇2021年會周二（20日）早上舉行開幕式，國家主席習近平以及多名世界各國元首發表視頻致辭，國家副主席王岐山則親身到了會場，他在開幕式上自稱是爲國家主席習近平「報幕」，引起現場的笑聲和掌聲。

開幕式上，在博鰲亞洲論壇理事長潘基文致辭後，大會司儀介紹中國國家副主席王岐山上台致辭。王岐山在走上台後，第一句就脫稿說，「首先說明啊，我不是致辭，在這次博鰲亞洲論壇的全體會議上，致辭的是我們國家元首習近平主席，但是呢，主辦方……我到場了大家總要給我安排個角色」。

王：體現對我們主席的高度尊重

現場發出笑聲。王岐山繼續說，「我領會呢，這個角色呢，就是做一個臨時主持人，臨時主持人也很重要。臨時主持人，我只是爲我們的習近平主席的致辭做一個報幕。這體現了我們中國，對我們的主席的高度的尊重」。

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現場發出掌聲，王岐山接著正式「報幕」說：

尊敬的各位元首、政府首腦、國際組織負責人、尊敬的潘基文理事長，各位嘉賓，很高興出席博鰲亞洲論壇2021年年會，今年是博鰲亞洲論壇成立20周年，我謹表示熱烈祝賀，作爲論壇的東道國，中國政府始終大力支持博鳌亞洲論壇發展壯大，習近平主席專門爲今年年會錄制了視頻，就促進亞洲和世界的發展、繁榮，闡述中國立場，分享中國方案。下面請大家以熱烈掌聲歡迎習近平主席發表視頻主旨演講。

習近平隨後在談話中，談及世界大局，強調世界要公道、不要霸道，大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

博鰲亞洲論壇2021年年會18日至21日舉行，是今年世界首個以實體會議爲主的大型國際會議。今年年會主題爲「世界大變局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」。此次年會涵蓋60多場活動，預計約2,000人參加。

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責任編輯：鄧國強

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