調控措施仍需時消化 上海二手房市場料延續小陽春

內地樓市進入金三銀四傳統旺季，上海3月二手房價格指數按月漲1.1%，成交354萬平方米，按年翻了2倍，較2019年同期也增76%。分析指，儘管上海出台了密集調控措施，但市場仍需時消化，認為4月成交會有慣性延續，基本上保持金三銀四的走勢。

料4月成交仍有慣性延續

據內媒報道，在上海的新房市場多個買房群組中，准客戶的討論話題從「積分」、搖號，變成了「全款」。某項目置業顧問表示，現在的銀行政策對首套客戶非常不友好，申請房貸很難，利好全款客戶。

事實上，許多購房人在手握積分買新房碰壁之後，不得不轉向了二手房市場。上海中原地產市場分析師盧文曦說，3月上海的新房成交量約110萬平方米，二手房超過3.9萬接近4萬套，已遠超平均流量，小陽春毫無疑問已經來了。

成交量上揚的同時，二手房均價也在水漲船高。據國家統計局公布，上海3月二手房價格指數按月漲1.1%，按年漲9.7%。克而瑞數據顯示，3月份上海二手房成交354萬平方米，按年翻了2倍，較2019年同期也增76%。

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盧文曦表示，上海在3個月內兩度出手調控，銀保監會、央行等多個部門多次重申嚴防違規資金入市，各路舉措都在防止市場過熱。但市場需要時間消化密集的政策。從新盤的認籌結果來看，短期至少在預期上已經出現轉變。後續投放的產品也以剛需以及首次改善產品為主，對後續產品成交能起到支撐作用。

盧文曦認為，4月成交還會有慣性延續。即將集中入市的33個新房項目中，不少都已經拿到預售證開展搖號認購，後續成交量會繼續提升。二手房市場的慣性應該還是能夠延續的，所以基本上保持金三銀四的走勢。

責任編輯：尹航

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