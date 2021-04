中美2034南海引爆世界大戰？美前將領寫小說這樣假想

近日南海緊張局勢持續。美國2名退役海軍高級軍官出版小說,假想在2034年,中國和美國意外在南海掀起爭奪,終導致世界大戰。該書其中一位作者稱,現實中兩國間爆發戰爭可能性極高,寫書目的是要警示和防止有關大戰的發生。

綜合外媒報道,由美國退役海軍軍官斯坦夫里迪斯(James Stavridis)和阿克曼(Elliot Ackerman)所書,名為《2034:關於下次世界大戰的小說》(2034 a novel of the next world war)的小說,在日前出版。小說講述2034年,一艘燃燒的漁船意外燃起中美南海戰火,並最終演變為世界大戰。

【南海局勢】美航母、兩棲攻擊艦南海會合 組遠程打擊群(第二版)(組圖)

【南海局勢】菲律賓要求中國 召回爭議水域逾200艘「民兵船」

斯塔夫里迪斯日前在接受外媒訪問時表示,現實中兩國間爆發戰爭可能性極高。據該份上周三(14日)發布的專訪文章,斯塔夫里迪斯指,目前對其小說最常見的反饋為,年份設定恐怕不對。有高級軍官對其坦言,有關大戰非2034年的事,而是2024年或2026年的事。斯塔夫里迪斯稱:

我們認為戰爭可能會在更短時間內發生。

他又認為:

如果說動機和機會時機此二因素會引發衝突。那麼南海則兼備兩者:「動機」是許多爭議;「機會」是全副武裝的艦隊。

他推測說,中國正大規模提升軍力;當此一大國趕超美國此另一大國,爆發戰爭將變得可能。他提到,中國目前正大規模擴充艦隊,其擁有軍艦數已超過美國。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他亦強調,該小說的創作並非為製造衝突,而是為了「警告和防止我們陷入一場大戰」。

近年,中美兩國圍繞南海持續較量。美羅斯福號航母(USS Theodore Roosevelt)戰鬥群及美兩棲攻擊艦馬金島號(USS Makin Island)、桑莫塞特號船塢平臺登陸艦 (USS Somerset )、兩棲船塢運輸艦聖地牙哥號(USS San Diego)組成的兩棲待命部隊(ARG),本月9日在南海聯合開展遠程打擊群(Expeditionary Strike Force)任務。

【南海角力】菲總統法律顧問警告 中國船隻集結或致敵對行動

沙利文與菲國安顧問談應對中國 重申聯防條約適用南海

另外,中國與菲律賓亦就南海牛軛礁(Whitsun Reef)爭議不斷。

杜特爾特(Rodrigo Duterte)昨夜周一(19日)晚發表電視講話稱,若菲律賓欲開發南海石油一類高價值資源時,將派遣船隻到有關海域宣示主權。

中菲牛軛礁爭議不斷

而中國國防部新聞發言人任國強早前曾強調,中方一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由,但堅決反對以此為藉口危害沿岸國主權和安全。

斯塔夫里迪斯是美國前海軍上將,曾親自指揮西太平洋一驅逐艦中隊,後晉升為四星上將。2009年,他曾擔任北約駐歐洲部隊擔任最高軍事長官。而另一作者阿克曼則曾為美國海軍陸戰隊軍官。

責任編輯:黃良潤

緊貼中國國情最新發展,BOOKMARK「中國頻道」

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁