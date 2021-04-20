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中美2034南海引爆世界大戰？美前將領寫小說這樣假想

國情動向 15:57 2021/04/20

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近日南海緊張局勢持續。美國2名退役海軍高級軍官出版小說，假想在2034年，中國和美國意外在南海掀起爭奪，終導致世界大戰。該書其中一位作者稱，現實中兩國間爆發戰爭可能性極高，寫書目的是要警示和防止有關大戰的發生。

綜合外媒報道，由美國退役海軍軍官斯坦夫里迪斯（James Stavridis）和阿克曼（Elliot Ackerman）所書，名為《2034：關於下次世界大戰的小說》（2034 a novel of the next world war）的小說，在日前出版。小說講述2034年，一艘燃燒的漁船意外燃起中美南海戰火，並最終演變為世界大戰。

【南海局勢】美航母、兩棲攻擊艦南海會合 組遠程打擊群（第二版）（組圖）

【南海局勢】菲律賓要求中國 召回爭議水域逾200艘「民兵船」

斯塔夫里迪斯日前在接受外媒訪問時表示，現實中兩國間爆發戰爭可能性極高。據該份上周三（14日）發布的專訪文章，斯塔夫里迪斯指，目前對其小說最常見的反饋為，年份設定恐怕不對。有高級軍官對其坦言，有關大戰非2034年的事，而是2024年或2026年的事。斯塔夫里迪斯稱：

我們認為戰爭可能會在更短時間內發生。

他又認為：

如果說動機和機會時機此二因素會引發衝突。那麼南海則兼備兩者：「動機」是許多爭議；「機會」是全副武裝的艦隊。

他推測說，中國正大規模提升軍力；當此一大國趕超美國此另一大國，爆發戰爭將變得可能。他提到，中國目前正大規模擴充艦隊，其擁有軍艦數已超過美國。

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他亦強調，該小說的創作並非為製造衝突，而是為了「警告和防止我們陷入一場大戰」。

近年，中美兩國圍繞南海持續較量。美羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）戰鬥群及美兩棲攻擊艦馬金島號（USS Makin Island）、桑莫塞特號船塢平臺登陸艦 (USS Somerset )、兩棲船塢運輸艦聖地牙哥號（USS San Diego）組成的兩棲待命部隊（ARG），本月9日在南海聯合開展遠程打擊群（Expeditionary Strike Force）任務。

【南海角力】菲總統法律顧問警告 中國船隻集結或致敵對行動

沙利文與菲國安顧問談應對中國 重申聯防條約適用南海

另外，中國與菲律賓亦就南海牛軛礁（Whitsun Reef）爭議不斷。

杜特爾特（Rodrigo Duterte）昨夜周一（19日）晚發表電視講話稱，若菲律賓欲開發南海石油一類高價值資源時，將派遣船隻到有關海域宣示主權。

中菲牛軛礁爭議不斷

而中國國防部新聞發言人任國強早前曾強調，中方一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對以此為藉口危害沿岸國主權和安全。

斯塔夫里迪斯是美國前海軍上將，曾親自指揮西太平洋一驅逐艦中隊，後晉升為四星上將。2009年，他曾擔任北約駐歐洲部隊擔任最高軍事長官。而另一作者阿克曼則曾為美國海軍陸戰隊軍官。

責任編輯：黃良潤

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