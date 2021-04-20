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【博鰲論壇】習近平致詞說了甚麼？ 新華社盤點這些金句

國情動向 14:47 2021/04/20

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習近平在開幕典禮上發表重要講話

國家主席習近平今日（20日）上午通過視像形式出席博鰲論壇的開幕典禮，並發表了重要講話，涉中美關係、一帶一路、全球發展，以及抗疫合作等多項受關注的議題。官媒《新華社》整理了習近平的講話內容，並列出以下14條具重大意義的金句。

  • 作為亞洲大家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。
  • 我們所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。
  • 人類社會應該向何處去？我們應該為子孫後代創造一個甚麼樣的未來？對這一重大命題，我們要從人類共同利益出發，以負責任態度作出明智選擇。
  • 國際上的事應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。
  • 世界要公道，不要霸道。
  • 大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。
  • 在經濟全球化時代開放融通，是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」「脫鉤」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。
  • 國與國相處要把平等相待、互尊互信挺在前而，動輒對他國頤指氣使、干涉內政，不得人心。
  • 要弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，倡導不同文明交流互鑒，促進人類文明發展。
  • 「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路。
  • 共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。
  • 我們本著開放包容精神，同願意參與的各相關方，共同把「一帶一路」建成「減貧之路」「增長之路」，為人類走向共同繁榮作出積極貢獻。
  • 中國無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。
  • 盡管有時會遭遇驚濤駭浪和逆流險灘，但只要我們齊心協力、把準航向，人類社會發展的巨輪必將行穩致遠，駛向更加美好的未來！

媒體記者在新聞中心觀看開幕

【博鰲論壇】習近平暗批美：世界要公道 不要霸道（附講話全文）

王岐山現身博鰲論壇  脫稿自稱「臨時主持人」爲習主席報幕

【博鰲論壇】朱民：首季GDP增幅是數據幻影 碳中和助科技創新

責任編輯：陳建錫

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