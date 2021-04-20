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星空作戰服是什麼？解放軍對台戰區罕曝滲透裝備（多圖）

國情動向 15:23 2021/04/20

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中美地緣政治角力白熱化，台海局勢持續緊張之際，作為對台前線戰的東部戰區，71集團軍一個合成旅近期展開滲透偵察等訓練。該集團軍官方微博「東南亮劍」發布訊息時，罕有地曝光部隊所用的各種裝備，包括「星空作戰服」等等。

「東南亮劍」報道，戰術背心、突擊背包、星空作戰服……一套具有攜行便捷、防護能力強等優點的新裝備，在第71集團軍「鐵骨硬旅」演訓中亮相。

報道指，這次演訓在安徽省東部一個訓練場進行，其間，71集團軍某合成旅一個裝甲步兵班，穿著全套新式攜行裝備出動，他們可根據戰場實際情況，選用套裝裡的工具。

新型迷彩  提升隱身能力

「東南亮劍」在另一則報道又指，第71集團軍某旅偵察分隊，連日在安徽東部某陌生地域，通過構設實戰化戰場環境，組織多形態戰場偵察訓練考核，全面錘煉官兵戰場情報偵察能力。

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軍方在新型迷彩服等裝備配合下，展開演練。

「東南亮劍」沒有詳細解釋「星空作戰服」是什麼，但根據軍方資料，這其實是一款2019年開始服役使用的新型迷彩服，其細分5種類型，迷彩上疊印了名爲「星空」的複雜白色細小斑點，這些斑點強化了遠距離的割裂效果、和對光學系統的隱蔽效果，保證士兵進一步在環境中隱藏。

值得注意是，美國日前派代表團赴台訪問，台海局勢不斷升溫。另外，美國拜登（Joe Biden）政府被曝即將發布最新一筆涉M109A6自行榴彈炮的對台軍售。

東部戰區近期演練頻繁

在此背景下，解放軍東部戰區近期頻繁演練，引發關注。此前媒體報道，被視爲「對台」主力的解放軍第73集團軍在福建南部山地，組織所屬偵察分隊圍繞晝夜間偵查、捕俘、破襲等訓練科目展開了一場偵察破襲演練。

而央視及解放軍則通報，東部戰區空軍航空兵某團十多架轟-6戰機，近日曾展開持續9小時的實彈突擊訓練；其中罕有地以轟-6戰機「第一視角」，曝光投擲炸彈的畫面。

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責任編輯：鄧國強

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