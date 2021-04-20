周杰倫聯袂蘇富比 跨界搞藝術收藏合作6月揭曉

在兩岸三地擁眾多粉絲的台灣歌手周杰倫，跨界發展也相當成功，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）19日預告，今年6月將和周董有重量級合作。

國際拍賣公司蘇富比昨晚在Facebook和微博宣布，將與周杰倫首度合作，稱他是全球最具影響力的人物之一，更同時是一位充滿熱忱的藝術收藏家。

據了解，蘇富比與周杰倫的合作內容並非演唱會，而是會和藝術品有關，細節近日將公布。

其實周杰倫在IG上貼出母親葉惠美照片時，就有眼尖網友發現街頭藝術家KAWS於2018年在倫敦蘇富比拍賣中以103萬英鎊（約1,113萬港元）賣出的作品AGAIN AND AGAIN就貼在牆上。

早前他周杰倫受訪時被問及有多少件收藏，他指件數並不重要，重要的是他認為厲害且有豐富的文化價值和意義的作品，「我大部分的收藏都是當代藝術作品，還有一些是限量版的藝術衍生品。我理解的當代藝術，不是一定要知道畫面究竟在表達什麼，當代藝術給我的感覺就像是，我不認為這個世界有一個很確定的、單一的觀點，任何事物都沒有唯一或標準的答案。」

羅志祥小豬撐新疆棉花 內地粉絲終原諒他曾出軌

台積電護身符是「乖乖」？BBC也盯上這個都市傳說（有片）

83歲教授徵22歲妻承諾月給千萬美元？女婿解謎團（組圖）（第二版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道