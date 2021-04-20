飛機當許願池？內地男向客機擲幣「祈福」致航班取消

廣西北部灣航空周二(20日)發布消息稱，上周五(16日)一班飛往海南海口的航班，有乘客在登機時為「祈福」，向飛機投擲6枚用紅紙包裹的硬幣。其後機場工作人員做飛前檢查時發現硬幣，出於安全考慮，有關航班被取消。

據北部灣航空微博消息，上周五北部灣航空一班由山東濰坊，途徑廣西桂林飛往海南海口的航班GX8814，有工作人員在飛前檢查期間發現地面有硬幣。經機組人員詢問後，一名王姓男乘客承認在登機時，為「祈福」向飛機投擲了6枚用紅紙包裹的硬幣；隨後機場人員將6枚硬幣全數尋回。

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出於安全考慮，北部灣航空決定取消當日GX8814航班，並對飛機引擎進行全面檢查，於次日才安排補班飛行。事件共148名旅客行程受影響。

有關消息指，該名旅客已移交機場警員做進一步處置。北部灣航空又呼籲乘客務必遵守民航法規。

事件引來內媒關注。中新社報道，王姓乘客此舉屬擾亂公共交通工具秩序，輕則處以警告或罰款200元以下人民幣，最嚴重可判監禁3至10年不等。

報道稱，硬幣雖小，但若引擎吸入且由氣流帶到內部，或令整台引擎故障，可引致火警甚至令其喪失動力，後果不堪設想。

官媒央視亦報道有關事件，提到「飛機投幣事件」近年來屢屢發生。

報道指，2019年2月，一名男乘客曾向一架由安慶飛往昆明的航班8L9960客機引擎投擲2枚硬幣，致航班取消，162名旅客因而滯留機場；事後該男子已被當地警方作行政拘留。

事件亦在內地網絡掀起熱議。網民回應稱：

去哪許願不好，偏把飛機當許願池。 竟然現在還有往飛機里扔硬幣的人。 都2021年了，怎麼還有人信這個。 就應該讓他出檢查維修的錢。

責任編輯：黃良潤

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