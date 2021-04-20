▲ 彭博社叫台灣當心「荷蘭病」：經濟太依賴芯片藏風險

全球芯片（又稱晶片）荒下，台灣芯片產業更令人注目，台積電等芯企更因訂單大增、營收急漲。但近日有外媒引述專家研究，提醒台灣、乃至同樣是芯片生產主力的南韓，須留意「荷蘭病（Dutch disease）」的潛在危險，並注意產業的均衡發展。

彭博社報道，全球最大的2個半導體製造中心－－台灣和南韓，由於經濟動力過於依靠微型電子元件出口，已顯出「荷蘭病」的初期症狀。

「荷蘭病」一詞主要用於描述單一出口產業爆炸性成長，導致貨幣升值，削弱了其他產業的競爭力；此字源於1959年荷蘭發現格羅寧根（Groningen）天然氣田後，由於天然氣出口增加，荷蘭貨幣匯率隨之上升，帶動勞動者薪水上漲，導致生產成本大幅攀升，工業產品的國際競爭力急速下滑，製造業衰落並喪失競爭力。

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報道引述經濟學家格林（Rory Green）在研究報告中的論述，提到台灣及南韓的社會、經濟局勢，越來越與電子零件景氣循環連在一起，芯片價格將成為經常帳順差的一大驅動力。

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報道也指出，芯片是南韓最大的出口商品，也協助南韓成為去年新冠疫情下，全球GDP降幅最小的國家之一，根據南韓國際貿易協會(KITA)估計，近年半導體占南韓科技業出口比重約5成，比2000年前後的30%還要高出許多。

台灣方面，電子零組件銷售額在過去7年中，平均貢獻了3/4的出口成長，幾乎等於台灣去年經常帳順差的150%；且為了協助半導體產業度過這波旱情，台灣政府甚至已經開始限制民生用水。

事實上，格林預測芯片短缺可能延續數季，全球半導體需求將推升新台幣匯價。

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就有關荷蘭病的隱憂，其實台北近日已有「中央」銀行理事示警。但台北的「央行」為此出具長達18頁的報告，分析台灣總體經濟情勢與當年的「荷蘭病」現象並不相似，出口兩極化只是在全球疫情下出現的短期現象，並不代表台灣就會染上「荷蘭病」。

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至於未來如何避免，台北的「央行」則建議傳產業可持續提升競爭力，以降低荷蘭病的疑慮。

報道又指，雖然台灣與南韓對全球半導體產業的重要性不言可喻，但隨著世界經濟從低潮復蘇，加上疫情使各國調整對芯片產業的看法，也使美國拜登政府推動投入更多資源，在美國本土興建芯片生產設施。

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責任編輯：鄧國強

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