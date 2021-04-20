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李克強敏感時刻訪中國—歐洲中心 釋這些信號

國情動向 18:33 2021/04/20

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李克強敏感時刻訪中國—歐洲中心 釋這些信號

中國與歐洲因人權議題加深矛盾，新疆棉花風波中亦有多個歐洲品牌遭抵制，在此關鍵時刻，國務院總理李克強周二（20日）在四川成都考察中國—歐洲中心，其間重申中國將一如既往堅持對外開放，開放的大門會越開越大，並強調中國營商環境會「法治化」。

中國—歐洲中心功能是服務國家對外開放戰略，吸引了170多家國際知名機構和企業入駐。

中國政府網發出題為「李克強在成都考察中國—歐洲中心釋放什麽信號」的文章，指李克強在考察之行中，先後與外資和中資企業代表交流，了解企業發展有什麽困難，詢問需要哪些政策支持等。

中歐關係存在陰影時  李要居中緩和？

在中心展廳，來自德國、法國、荷蘭、日本、韓國、印度等不同國家、行業的14位企業代表一一向總理講述企業在中國投資興業的經和感受。他們中許多人已在成都生活多年，始終看好中國市場。

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李克強聽後說，你們中許多人員自疫情發生以來一直堅守成都，對保持中國和其他國家産業鏈、供應鏈穩定發揮了自己的作用。不僅爲中國現代化建設作出貢獻，也爲全球經濟復蘇作出貢獻。

李克強強調，中國將一如既往堅持對外開放政策，開放的大門會越開越大，並將持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，對各國企業一視同仁，保證公平競爭。

他又承諾，中國會長期成爲全球投資重要的目的地之一。

李克強重申中國會越來越開放

而在中國—歐洲中心出口處，許多在這裏工作的中資企業代表迎候總理。李克強對他們說，中資企業與外資企業進行交流合作，雙方既能覓得新的商機，也能互相學到新的東西，可以不斷提高彼此的對外開放水平。

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時值中歐關係因人權問題出現矛盾，其中3月22日，歐盟、英國、加拿大、美國罕有地就新疆議題，聯手制裁中國官員和實體，中方隨後反制。而個別中國駐歐洲國家的外交官，亦與當地政府出現齟齬

值得注意是，中歐關係陰霾乍現之際，李克強上月赴江蘇考察時，26日走訪了位於南京的中德合作「揚子石化—巴斯夫化工廠」，被指希望能釋出訊號，穩住中歐關係。

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