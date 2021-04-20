【博鰲論壇】易綱談多方面支持綠色金融 繼續擴大市場開放

人民銀行行長易綱昨日（20日）表示，將擴大金融業對外開放，在實施准入前國民待遇加負面清單管理制度的基礎上，擴大外資金融機構業務範圍，吸引國際投資者。在加大對綠色金融的支持上，包括創立支持減排工具，激勵機構提供資金，分步建立強制信息披露制度，爭取年內推出與歐盟共同釐定的分類標准。

易綱以視像形式在博鰲亞洲論壇的「金融支持碳中和」圓桌會議上發表演講，介紹人行在動員資金支持低碳轉型、管理氣候變化引發的金融風險、國際合作等3方面的工作。他表示，人行已制定了針對綠色債券、信貸的標準，並將兩者列為人行貸款便利的合格抵押品，將通過商業銀行評級、宏觀審慎評估等渠道加大對綠色金融的支持力度。人行正與歐盟合作推動綠色分類，爭取年內出台共同標準，供國際投資者參考，同時繼續擴大資本市場雙向開放。

風險管理方面，他指中國仍處於工業化、城鎮化的進程，從碳達峰到碳中和的目標時間，比歐美發達區要短，須提前應對及督促金融機構轉型。人行將及時評估氣候變化對金融穩定、貨幣政策的影響，還將在外匯儲備中繼續增加對綠色債券的配置，控制投資高碳資產，把氣候因素納入投資風險管理框架。人行鼓勵金融機構提前準備，指導其評估旗下項目的碳排放量，以及對環境帶來的風險。目前，正探索建立全國性碳核算體系，對金融機構展開綠色信貸業績評價。

對於經濟綠色轉型的亞洲地區合作，易綱認為潛力巨大，中日韓、東盟各國已有廣泛共識，正探討以亞洲債券基金投資本地區綠色債券、投資綠色和可持續基礎設施。他最後提出兩項須持續推進的重要工作，分別是繼續落實綠色投資原則，以及多渠道加強綠色發展能力建設。

中美承諾氣候合作「令人鬆一口氣」 但前路挑戰仍多

中美聯合聲明合作抗氣候變化全文 期待4月22日峰會

【博鰲論壇】朱民：首季GDP增幅是數據幻影 碳中和助科技創新

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁