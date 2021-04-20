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台積電經理無「過冷河」跳槽大陸  判賠約合70萬港元

經濟脈搏 19:19 2021/04/20

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大陸與台灣兩岸芯片（晶片）人才爭奪戰，近年越來越熾烈。

大陸與台灣兩岸芯片（晶片）人才爭奪戰，近年越來越熾烈。台積電前採購處薛姓經理在職期間簽下競業禁止協議，但離職後僅5個月便前往大陸半導體、晶圓代工公司任職，結果遭台積電求償，一審判賠250萬元新台幣（折合69萬港元），經上訴，周二（20日）被二審駁回、但還可上訴。

台灣積體電路製造股份有限公司提告指出，薛姓男子於1999年進入公司，2004年起轉任採購業務，更在2011年7月間，擔任採購處經理，得接觸並知悉台積電所有原物料規格、參數，及供應商間訂單及合約所載資訊等內容。

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判決指出，台積電在2012年3月間，與薛男簽下競業禁止協議，即約定薛男離職後18個月內，不得受僱於從事半導體晶圓製造及相關服務之競爭對手，也不得為競爭對手提供服務；若有違反，須賠償離職前24個月內自公司內所受領之一切給付總額。

原本約定　離職18個月內不能受聘競爭對手

薛男2016年7月間離職，離職時台積電因競業禁止協議的關係，給予薛男特別補償金117萬270元新台幣、折合港幣約32萬元。

詎料，薛男在2016年12月間赴大陸紫光集團有限公司，擔任該集團轄下的長江存儲科技有限責任公司、中國商武漢新芯積體電路製造有限公司的採購副總裁。新芯公司是中國半導體製造產業龍頭，也提供晶圓代工服務，為台積電的競爭對手。

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台積電提出民事訴訟，請求返還補償金新台幣117萬270元、及給付違約金即離職前24個月內領取公司給付總額新台幣1440萬676元，總計求償新台幣1557萬946元、折合近430萬港元。

一審判決薛男須賠償新台幣250萬元（含返還補償金），折合69萬港元，案經上訴，二審台灣高等法院審理後，認為台積電與薛男簽訂的競業禁止協議限制時間不長、補償合理，雙方約定有效，薛男於2016年12月任職新芯公司，在隔年的10月13日離職，該公司確實為台積電競爭對手，因此台積電得請求返還其任職新芯公司期間之競業禁止補償金。

至於違約金部分，二審認為雙方約定的離職前24個月受領的給付總額，比例過高，因此予以酌減，經過重新計算後，認定一審判決金額無誤，判決薛男須賠償台積電250萬元（含返還補償金）。全案可上訴。

台積電前採購處薛姓經理在職期間簽下競業禁止協議，但離職後僅5個月便前往大陸半導體、晶圓代工公司任職，結果遭台積電求償，一審判賠250萬元新台幣（折合69萬港元），經上訴，周二（20日）被二審駁回、但還可上訴。

台積電變得太強壯  美國終於感到焦慮？

【芯片產業】遭同行挖角 台積電大幅加薪20%留住人才

責任編輯：鄧國強

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