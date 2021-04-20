人行：大量儲蓄集中銀行房地產不夠健康 應吸引部分到養老金

中國人民銀行副行長李波周二（20日）表示，當前中國儲蓄規模已經很大，但大量集中在銀行賬戶和房地產，結構不夠健康，應把部分吸引到養老金賬戶。

在博鰲亞洲論壇年會「迎接老齡化社會-養老金改革」分論壇上，李波表示，「如果能夠推動養老金向積累型方向發展... ...中國應該有100萬億以上的養老金餘額」，是很大一筆長錢，能有效緩解長期資本不足的問題。

路透報道，李波引用數據指出，經合組織國家養老金積累的餘額加權平均佔GDP的比重，達到126%，中國這一比重僅為10%左右，若加上社會保險基金的應急儲備，佔比也僅11%。

李波強調，一旦養老金制度完成轉型，會對中國經濟增長、技術創新、資本市場發展起到很大的支撐作用。而中國的優勢是有較多資源能夠利用，支持養老金轉型。一是國有資本的減持，後續力度可以更大；二是國有土地的收益；三是從其他國家的經驗看，如果國有資本和國有土地收益不夠，還可以發一些50年、100年的超長期國債。

中國銀保監會副主席肖遠企也在同一場合稱，中國儲蓄率非常高，廣義上可以算作養老金的一部分，但儲蓄多以短期為主，不具備真正的養老特徵，養老屬性比較弱。

他指出，目前要做的是，把不具備養老特徵的大量個人資金供給轉化為長期的、有養老屬性的、有相對安全保障和一定收益的第三支柱養老產品。

他解釋，第三支柱的發展與國家的經濟發展階段、老百姓金融消費習慣、預期壽命、老齡化程度及出生率有關係，但目前中國第三支柱比例非常低。

責任編輯：林佩怡

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